UERR publica resultado final da isenção de taxa do Vestibular 2024

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) divulgou nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, o resultado final dos pedidos de isenção do Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista final de isentos através do site da UERR.

Além de publicar o resultado final da solicitação de isenção, a universidade liberou também as respostas aos recursos interpostos contra o indeferimento dos pedidos. Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro.

Conforme indicado no edital, têm direito ao benefício da gratuidade na inscrição os candidatos que comprovaram fazer parte de um dos seguintes grupos:

Modalidade I : Ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo;

Modalidade II : Candidato com seguro desemprego, ou titular de programa – Municipal, Estadual ou Federal de transferência de renda, como Bolsa Família ou Crédito Social, e inscritos no CadÚnico;

ou Crédito Social, e inscritos no CadÚnico;

Modalidade III : Candidatos com idade até 24 anos, filhos de pais cuja renda esteja enquadrada em uma das condições acima;

Modalidade IV: Candidata que se encontrar amparada pela Lei Estadual n° 1.539 de 1° de novembro de 2021.



Vestibular 2024: Período de inscrições

As inscrições para o Vestibular 2024 da UERR já estão sendo recebidas. De acordo com o cronograma, o período de inscrição segue aberto até as 23h59 do dia 31 de agosto de 2023.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente de forma virtual, com o preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da CPCV. No momento da inscrição, além dos dados pessoais e de contato, o estudante deve informar uma opção de curso de graduação.

Os candidatos também devem informar no momento da inscrição se desejam concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Os candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição até dia 1º de setembro para efetivar o cadastro. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$100,00 (cem reais). Os isentos estão dispensados do pagamento da taxa.



Vestibular 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a UFT aplicará um exame composto por questões sobre os componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação acontecerá de forma presencial, com locais de prova nas cidades para as quais há oferta de vagas.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está prevista para o dia 29 de outubro. A aplicação será no período da manhã, das 9h às 14h.

A avaliação será composta por 72 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Química. O exame contará também com uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, a oferta total da UERR é de 510 (quinhentas e dez) vagas para diversos cursos de graduação.

As oportunidades são para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024 em cursos de graduação ministrados em Boa Vista e Rorainópolis. Haverá reserva de vagas para estudantes egressos de escolas públicas e para pessoas com deficiência.

O edital indica ainda que os cursos contemplados são Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, História, Letras, Medicina, Pedagogia, Química e Serviço Social.

Resultado

De acordo com o edital, a UERR deve liberar o gabarito preliminar da prova no dia 29 de outubro. Os interessados poderão interpor recursos nos dois dias úteis seguintes. Já a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 11 de dezembro.

A UERR publicará o resultado final do Vestibular 2024, com a lista de aprovados em 1ª chamada, no dia 20 de dezembro de 2023.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.