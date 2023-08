UFAM divulga edital do PSI 2024; confira período de inscrição

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou o edital com as regras, procedimentos e cronograma referentes ao Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2024. O PSI visa o preenchimento de diversas vagas em diversos cursos de graduação ministrados nos campi da UFAM no interior do Amazonas.

De acordo com o edital, as inscrições para o PSI 2024 serão recebidas no período de 28 de setembro às 23h59 do dia 19 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$100,00 (cem reais).

PSI 2024: Como se inscrever?

Ainda conforme as orientações do edital, a UFAM receberá as inscrições de forma virtual. Nesse sentido, os interessados deverão acessar o site da universidade no referido período e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, os candidatos devem informar todos os dados pessoais e escolares. Além disso, é necessário informar a opção de curso de graduação escolhida, o campus para o qual deseja se inscrever e

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 de outubro, exclusivamente através de boleto bancário.

Isenção da taxa

O edital estabelece ainda a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. De acordo com o documento, os interessados poderão enviar os pedidos de isenção entre os dias 4 e 8 de setembro, exclusivamente através do site da UFAM.



Será assegurada isenção do pagamento da taxa de inscrição neste processo seletivo ao candidato que comprovar cumulativamente:

a) renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;

b) ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

A lista de documentos necessários para a comprovação de renda pode está disponível no edital. Os candidatos devem comprovar os critérios no momento da solicitação.

A divulgação do resultado preliminar da isenção está prevista para o dia 19 de outubro, cabendo a interposição de recursos entre as 10h do dia 20 de outubro e as 17h do dia 21 seguinte. Após a análise dos recursos, a UFAM publicará o resultado final da isenção no dia 26 do mesmo mês.

Provas do PSI 2024

Para fins de classificação dos inscritos no PSI 2024, a UFAM aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, as datas definidas para a realização das provas são 19 e 20 de novembro. Em ambos os dias, a aplicação será no período da manhã.

No dia 19 de novembro, das 8h15 às 13h15, a UFAM vai aplicar uma prova composta por 60 questões objetivas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História. Os candidatos responderão também uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

No segundo dia de prova, 20 de novembro, a universidade aplicará uma prova com 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos de Geografia, Física, Biologia e Química.

Oferta de vagas

A oferta total da UFAM através do PSI 2024 é de 569 vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades são para os campi de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Parte das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual de vagas para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A UFAM publicará os gabaritos preliminares em 20 de novembro, cabendo a interposição de recursos nos dias 21 e 22 seguinte. A divulgação do resultado final do PSI 2024 está prevista para o dia 19 de janeiro de 2024.

