UFC 292: Aljamain Sterling x Sean O’Malley transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma transmissão ao vivo para o evento UFC 292 de sábado, que acontece no TD Garden e serve como o retorno da promoção a Boston pela primeira vez em quase quatro anos. O evento principal traz uma luta rancorosa pelo título dos galos do UFC, com Aljamain Sterling tentando quebrar o recorde de maior número de defesas de título na história da divisão contra o astro em ascensão Sean O’Malley.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Eric “New York Ric” Jackman, para assistir junto com o UFC 292 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, Zhang Weili defende seu recém-conquistado título peso-palha contra a desafiante Amanda Lemos.

O UFC 292 também traz uma luta nos meio-médios entre o prospecto Ian Machado Garry e o astuto veterano Neil Magny, enquanto Marlon Vera enfrenta Pedro Munhoz em uma luta crucial na divisão de 135 libras.

Assista à watch party do UFC 292 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT acima.