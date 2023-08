UFC: Comitiva de Conor McGregor briga com segurança da O2 Arena na luta Joshua-Helenius

UFC estrela Conor McGregor participou do Anthony Joshua contra Roberto Helenius lutar no sábado na 02 Arena com um punhado de modelos para promover seu Stout Irlandesa Forjadapatrocinador oficial do evento, e de alguma forma ainda conseguiu se meter em encrenca.

McGregor, 35, sentou-se ao lado do boxeador Pontes Ebanieuma das modelos que promovem sua cerveja, e mais alguns integrantes de sua comitiva.

Phil Sutcliffeo treinador de boxe de longa data de McGregor, teria sido parado pela segurança enquanto tentava se sentar ao lado do ringue, o que causou um breve rebuliço.

boxe de sala de luta promotor Eddie Hearn explicou o que sabia da situação, mas afirmou que mais seria aprendido no domingo.

“Não estou ciente, sei que no início da noite vi algo, mas nada importante”, disse Hearn. “Acho que, obviamente, quando você viaja em grande número… nossa segurança está fazendo um trabalho para garantir que certas pessoas cheguem ao ringue, mas não acredito que tenha sido algo digno de nota. Não ouvi nada da equipe, mas obviamente teremos um resumo no domingo.”

Conor McGregor feliz com Anthony Joshua nocauteado

McGregor e sua comitiva chegaram a seus lugares quando a segurança percebeu o erro e o irlandês ficou feliz com o resultado da luta.

Ele já havia previsto que AJ derrotaria Helenius e depois elogiou o último por aceitar a luta em cima da hora.

“A grandeza não se apressa”, disse McGregor. “Joshua demorou, acertou um chute pesado, estou feliz por Helenius ter se levantado. Os torcedores devem agradecer a chegada do finlandês, substituto de última hora, sem medo, ele fez uma ótima atuação, deixou-se orgulhoso e seu equipe e estou feliz em vê-lo se levantar. Muitos parabéns para AJ, muitos parabéns para Eddie, muitos parabéns Forged Irish Stout.”

McGregor também deu uma entrevista antes da competição em que revelou seus planos de treinar Dillon Danis para a luta contra Logan Paul.