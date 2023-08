UFC: Conor McGregor confirma seu retorno ao UFC e seus próximos três adversários

Conor McGregor está de volta no UFC. O lutador irlandês anunciou seu retorno durante sua presença na O2 Arena, em Londres, para assistir à luta de boxe entre Anthony Joshua e Roberto Helenius. ‘The Notorious’ (22-6) confirmou que lutará no UFC em dezembro contra Michael Chandler (23-8) .

E ele foi mais longe. Ele também descobriu que já em 2024 ele entrará no octógono mais duas vezes para se medir primeiro contra Justin Gaethje e depois fechar a trilogia contra Nate Diaz.

“Chandler em dezembro próximo e depois Gaethje‘s BMF e então faremos o nate trilogia,” McGregor reivindicado.

McGregor está fora dos gramados desde que sofreu uma fratura horrível contra Dustin Poirier em 2021. Antes de seu retorno à competição, ‘The Notorious’ teve que passar por seis meses de testes antidoping e ter pelo menos dois testes negativos (mais podem ser feitos, e todos devem ser negativos) como McGregor foi deixado de fora do pool de testes da USADA que rastreia todos os atletas ativos.

Um atleta ativo inscrito oficialmente em uma competição ou circuito nos Estados Unidos não sai do grupo de controle, mas em McGregorcaso de, ele o fez, pois sua inatividade seria longa.

McGregor e Chandler conhecem-se bem. Eles foram as estrelas da última edição do ‘The Ultimate Fighter 31’, reality show do UFC, que ChandlerA equipe de ‘s ganhou. Durante este duelo, McGregor já avisou que voltaria a lutar em dezembro.

Por sua vez, o irlandês e Gaethjeum novo cinturão da BMF, brigou no Twitter no início de agosto e incluiu um “contrato” em suas discussões.

“Assinou o contrato, grandalhão?”, Gaethje gritou com McGregor. Ele passou de “Eu não luto contra alguém que usa esteróides” para dizer que o UFC queria enfrentá-los. O irlandês foi rápido em lançar um “assinado”.

Trilogia Diaz-McGregor

As lutas entre diaz e McGregor são considerados os melhores da história do UFC, na época, chamaram a atenção do mundo por enfrentarem dois dos lutadores mais populares.

O primeiro confronto foi no UFC 196 com vitória do californiano sobre o irlandês, mas na revanche do UFC 202, a luta no cage foi para ‘The Notorious’, que deixou pendente uma terceira luta.