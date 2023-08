UFC: Conor Mcgregor está usando o nome de Justin Gaethje para ganhar força, afirma gerente

Justin Gaethje subiu ao ápice da UFCdivisão dos leves com seu desempenho de nocaute de cair o queixo contra Dustin Poirier. Cavalgando alto nesta vitória, Conor McGregor foi para a mídia social para desafiar a estrela emergente. No entanto, o gerente de Gaethje, Ali Abdelaziz, descarta as ações de McGregor como meras perseguição de influência.

Na sequência de viciados triunfo, Ali Abdelaziz falei com TMZ Sportslançando luz sobre a situação. Gaethje garantiu o cinturão do BMF na principal prova do UFC 291, deixando os espectadores maravilhados com seu notável chute na cabeça que encerrou a luta. Apesar da aclamação retumbante, uma voz não se impressionou – ninguém menos que o próprio Notorious, Conor McGregor. Levando rapidamente para TwitterMcGregor criticou o desempenho de Gaethje.

Abdelaziz atribui a reação de McGregor ao ciúme. Ele comenta: “Conor McGregor perdeu contato com sua identidade. Ele não é mais um lutador ativo; ele é um lutador aposentado. Ele nem está mais no programa da USADA e seu peso está chegando a 90 quilos. Suas intenções são motivadas exclusivamente pela busca de atenção e reconhecimento.”

Desenhando um forte contraste, Abdelaziz afirma, “Justin Gaethje é um verdadeiro gladiador, assim como Dustin Poirier. Lutadores como Kamaru Usman, Islam Makhachev e Max Holloway são todos feitos do mesmo tecido. McGregor, por outro lado, não incorpora mais esse espírito.“

Recordando o passado, A última luta de McGregor remonta a sua lesão na perna durante seu encontro com Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021. Em resposta, Abdelaziz afirma, “Atualmente, Conor McGregor é um pretendente, não um contendor.”

A perspectiva de Abdelaziz ganha mais força quando ele destaca McGregorenvolvimento de em brigas fora do octógono. “McGregor se envolve em brigas em bares e eventos como o Grammy Awards. Ele inicia lutas enquanto está cercado por seguranças. Está muito longe dos dias de sua glória,” diz Abdelaziz.

O futuro de McGregor é incerto enquanto o caminho de Gaethje toma forma: UFC aguarda próximo desafiante

Embora houvesse conversas sobre uma possível luta entre McGregor e Michael Chandler, que também atuou como treinador oposto a ele em O ultimo lutador, nenhum acordo oficial foi feito. Relatórios recentes sugerem que McGregor ainda não foi reintegrado no USADA pool de testes, o que implica uma espera de pelo menos seis meses antes que ele possa competir novamente.

Com as percepções de Abdelaziz, parece cada vez mais improvável que um confronto entre Conor McGregor e Justin Gaethje está nas cartas. A pergunta que agora se coloca é: quem será o próximo desafiante de Gaethje? Abdelaziz se aprofunda nessa questão, deixando os fãs ansiosos por mais informações.

Em adição a Saga de Gaethje-McGregorAli Abdelaziz, uma figura proeminente que dirige lutadores como Islam Makhachev, Kamaru Usman, Henry Cejudo, Kayla Harrisone Khabib Nurmagomedov, estará entrando em um papel diferente. Ele está definido para representar seus clientes enquanto fala no Associação das Comissões de Boxe e Esportes Combativos (ABC) conferência em Las Vegas esta semana, um evento ansiosamente aguardado pela comunidade de esportes de combate.