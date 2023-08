UFC: Conor McGregor x Michael Chandler agora é oficial no UFC 296?

Sa peculatura é abundante como uma captura de tela recente do UFCplataforma de streaming exclusiva, Passe de Lutaaponta para a possibilidade de Conor McGregorliderando o próximo UFC 296 pay-per-view evento em 16 de dezembro em Las Vegas. O instantâneo tentador sugere que McGregor poderia estar enfrentando Michael Chandler no que poderia ser um confronto explosivo.

No entanto, é importante abordar esta notícia com cautela, pois o legitimidade da captura de tela permanece incerto. A origem da imagem e sua autenticidade ainda não foram verificadas. No entanto, se a captura de tela for verdadeira, poderá sinalizar um anúncio oficial iminente nas semanas seguintes, ou mesmo dias.

O reino da incerteza que cerca O retorno de McGregor ao octógono e se isso se materializaria em 2023, muito menos contra Chandler, foi parcialmente dissipado pelo próprio McGregor. Em revelação no início deste mês, o lutador irlandês revelou sua intenção de entrar no ringue contra o antigo Campeão do Bellator venha dezembro.

Atualmente, Ausência de McGregor da USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos) pool de testes de drogas levanta questões. Para ser elegível para a competição, ele deve fornecer um mínimo de duas amostras negativas durante um período de seis meses. Enquanto outros lutadores do UFC pode não receber margem de manobra semelhante, as indicações sugerem que McGregor poderia receber uma isenção especial dos rigorosos regulamentos de testes de drogas.

Um confronto iminente que divide lutadores, mas inflama fãs

Embora este desenvolvimento possa ser enfrentado com reações mistas de outros lutadores, sem dúvida traz alegria às legiões de entusiastas de McGregor, especialmente Chandler, que aguardava ansiosamente o lançamento. confirmação deste confronto.

O potencial McGregor-Chandler o confronto, se concretizado, poderá encerrar o ano de forma espetacular. Em um alinhamento fortuito de eventos o recém-coroado campeão peso galo Sean O’Malley, expressou o desejo de defender o título contra Marlon Vera em dezembro.

Surge a pergunta intrigante: poderia UFC 296 testemunha McGregor x Chandler como evento principal, com O’Malley x Vera servindo como um co-evento principal fascinante? A possibilidade parece plausível, especialmente tendo em conta que o próprio O’Malley iniciou a ideia nas redes sociais. Esclarecendo uma interação recente, O’Malley compartilhou em O Pat McAfee Show, “Connor [McGregor] me enviou uma mensagem no Instagram pela primeira vez ontem. Ele disse: ‘Baby, nós conseguimos’, e eu disse: ‘Claro que conseguimos!‘”

O’Malley contínuo, “Eu disse: ‘Você é o evento principal em dezembro, eu sou o co-evento principal?’ Tudo o que ele respondeu foi: ‘Chamador de tiro’. Não sei o que isso significa, mas sinto que sim, então espero que seja um sim na porra do irlandês.“

À medida que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, o mundo do MMA está na ponta da cadeira, antecipando ansiosamente uma série eletrizante de eventos que podem culminar em uma experiência inesquecível UFC 296.