UFC: Mark Zuckerberg chama Elon Musk de mentiroso por megaluta no Coliseu de Roma

Adepois As reivindicações de Elon Musk que a luta contra Mark Zuckerberg definitivamente está acontecendo, o CEO da Meta decidiu chamar o X CEO’s blefe. Ele usou seu aplicativo Threads para basicamente chamá-lo de mentiroso e também provocá-lo por não ter marcado uma data para a luta. Elon Musk afirmou na manhã de sexta-feira que as fundações dele e de Mark Zuckerberg seriam as que promoveriam uma luta que supostamente aconteceria no Coliseu de Roma. Elon Musk também deixou bem claro que não quer Dana White nem o UFC envolvidos no evento, o que levou à resposta de Mark Zuckerberg. Acontece que açúcar quer Dana White envolvidos e parece que temos uma disputa sobre os detalhes da luta.

Mark Zuckerberg chama o blefe de Elon Musk

Zuckerberg escreveu uma mensagem em seu aplicativo Threads para oferecer seu lado da história e também postou uma imagem do treino desta sexta-feira em seu octógono no quintal. Ele escreve: “Eu amo este esporte e estou pronto para lutar desde o dia elon desafiou-me. Se ele concordar em um encontro real, você ouvirá isso de mim. Até então, por favor, assuma que tudo o que ele disser não foi acordado. Não estou prendendo a respiração pelo Elon, mas darei detalhes sobre minha próxima luta quando estiver pronto. Quando eu compito, quero fazê-lo de uma forma que coloque os holofotes nos atletas de elite no topo do jogo. Você faz isso trabalhando com organizações profissionais como o UFC ou UM para fazer isso bem e criar um grande cartão.”

Dado o tom em que Zuckerberg escreveu isso, ele claramente não confia em uma única palavra que Elon Musk está dizendo e está até provocando o X CEO. Isso também mostra como Musk poderia ter problemas com Dana White por não querer que ele se envolvesse na luta. Inicialmente, acreditava-se que Zuckerberg já havia concordado com os termos de Musk, mas esse não é o caso. Do jeito que as coisas estão, Mark está pronto para lutar o tempo todo e Elon Musk apenas continua fazendo rodeios por meio de tweets. Nesta hora do dia, o CEO da Tesla não respondeu aos comentários de Mark Zuckerberg, mas podemos esperar algo sarcástico dele.