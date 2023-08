UFC: Max Holloway nocauteia ‘Zumbi Coreano’ e o retira do MMA

Max Holloway espetacularmente nocauteado Chan Sung Jun no Singapore Indoor Stadium em Kallang, Cingapura, forçando a aposentadoria do ‘Zumbi Coreano,’ Quem foi embora Noite de Luta do UFC Singapura foi aplaudida de pé.

O nocaute aconteceu no terceiro round da luta do peso pena, onde apesar da agressividade do Zumbi Coreanoele foi conectado com uma mão direita brutal que acabou com suas aspirações.

A luta foi muito disputada desde o início, com Máx. punindo com chutes o sul-coreano, que diminuiu a distância e acertou no rosto de “Blessed’ Holloway, que não ficou de braços cruzados, se afastou do perigo representado pelo rival e aproveitou o ritmo da luta para impactar com o jab e chutes no peito de Chan Sung Jung.

No segundo round Max surpreendeu o rival e o derrubou com um golpe na cabeça, e tentou finalizá-lo com uma finalização, mas o sul-coreano resistiu. O domínio era do americano, que não parava de lançar socos e combinações que pareciam letais, mas o coração do Zumbi Coreano manteve-o em pé.

Nocaute brutal de zumbi coreano

Mas tudo terminou na terceira rodada, quando Chan Sung Jovem saiu decidido a fazer tudo, com muita agressividade contra um adversário que esperou o momento certo para encerrar a luta, e que veio com uma direita brutal que acertou o rosto do Zumbi Coreano, que caiu completamente liquidado para perder o lutar.

Zumbi Coreano anuncia em lágrimas sua aposentadoria

Preocupado com seu rival, Holloway aproximou-se para verificar se o sul-coreano estava bem, demonstrando seu respeito ao ídolo asiático, que ao final da luta anunciou sua aposentadoria do MMA, despedindo-se da forma menos esperada em seu retorno ao octógono após mais de um ano sem fazer isso.