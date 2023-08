UFC: Sean O’Malley explica por que sua esposa não tem permissão para ficar com outros homens, apesar do relacionamento aberto

Sean O’Malley recentemente se aprofundou em tópicos que incluem seu regime de treinamento e várias facetas de sua vida, bem como seu relacionamento não convencional com sua esposa.

Ele revelou que tem um acordo único com sua esposa, no qual lhe foi concedida permissão para ter intimidade com outras mulheres devido ao seu apoio financeiro. Enquanto O’Malley tem essa liberdade, sua esposa não pode se envolver em interações românticas com outros homens.

“Eu sou um rei! Eu pago por tudo”, O’Malley disse ao podcast de Bradley Martyn.

“Eu trato Dani como uma rainha. Se eu ficar um pouco irritado, o que isso tem a ver com alguma coisa? Tenho testosterona correndo em minhas veias. É muito simples.

“Eu não diria isso se estivesse na posição oposta. Se eu não estivesse pagando por tudo. Se eu não tivesse sucesso de alguma forma, e se eu fosse apenas, porra, talvez um Joe comum, provavelmente não seria justo. Mas sinto que estou fodendo King Kong, baby.

Subseqüentemente, O’Malley mencionou a figura controversa André Tateque tem sido associado a opiniões misóginas e está atualmente sob escrutínio por acusações relacionadas com o tráfico de seres humanos.

“Quero dizer, André Tate explica bem. É status. Status. Eu tenho status, então posso foder…”, acrescentou.

“No acampamento, não é uma coisa. Depois do acampamento? Dani‘ nunca está ‘bem’ com isso, ela esteve, ela passou por fases. Mas então temos um bebê e seus hormônios mudam.”

Em uma surpreendente reviravolta nos acontecimentos no fim de semana, O’Malley surpreendeu a comunidade do MMA ao garantir o título do peso galo com uma vitória por nocaute técnico contra Aljamain Sterling.