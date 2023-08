UFC: Sean O’Malley segue conselho de corner para se tornar campeão do UFC com nocaute técnico contra Aljamain Sterling

Sean “Sugar” O’Malley (17-1-0, 1NC) derrotado Aljamain “O Mestre do Funk” Sterling (23-4-0) para se tornar o novo indiscutível UFC campeão mundial peso galo sábado à noite no TD Garden na luta principal do UFC 292.

O’Malley, 28, derrubou Sterling com um soco brutal que o levou à paralisação aos 00:51 do segundo round. Sugar começou o segundo frame como terminou o primeiro, com uma defesa bem-sucedida em uma tentativa de queda.

O pitoresco lutador então fez exatamente o que seu córner mandou no intervalo, para esperar o contra-ataque. Eles garantiram ao agora campeão que ele estava fazendo tudo certo.

O’Malley marcou Sterling, que não perdia nas últimas nove lutas, e continuou a puni-lo nas costas, obrigando o árbitro a intervir.

Isso marca a primeira oportunidade de título para O’Malley, que brincou durante a entrevista pós-luta que seu reinado durará até 2035.

Sean O’Malley sai ao som de ‘Superstar’ de Lupe Fiasco

O’Malley também admitiu que estava extremamente nervoso ao entrar no octógono, mais do que nunca, o que torna sua escolha de música para a paralisação muito mais interessante.

Ele saiu para Lupe Fiasco“Superstar”, que diz: “Se você é o que diz ser, uma superestrela, não tenha medo”.

Uma vez dentro do octógono, O’Malley parecia estar no controle desde o início e provou que não é apenas uma superestrela, mas um campeão e o melhor do mundo.

O’Malley chamou Chito Vera para dar a ele uma revanche em dezembro. Sugar quer compensar sua única derrota na carreira.