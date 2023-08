UFC: Sterling x O’Malley Previsão: Quais são as chances de O’Malley x Sterling?

Eexcitação está crescendo antes de UFC 292 e o duelo entre Aljamain Sterling e Sean O’Malleycom a luta peso-galo como atração principal do card principal do evento em Boston.

Aljamain Sterlingo lutador jamaicano-americano, vem para esta luta com um cartel de MMA profissional de 23-3, enquanto o americano Sean O’Malley está atualmente em 16-1-1 e procurando melhorar.

Sean O’Malley vence lenda japonesa em competição de Jiu-Jitsu e mostra que sabe agarrarroberto ortega

Serão cinco rounds pelo campeonato e todo o mundo do MMA está ansioso para ver se O’Malley pode derrubar libras esterlinas.

Quais são as probabilidades de apostas Aljamain Sterling x Sean O’Malley?

se fazendo um Sterling x O’Malley previsão, é importante saber as chances de apostas para esta luta UFC 292.

Atualmente, Sterling é o favorito em -250, enquanto O’Malley tem um preço de +200 para vencer.

Fazendo as contas, isso significa que os corretores Sterling x O’Malley previsão dá libras esterlinas uma chance implícita de vitória de 71 por cento.

Como assistir Aljamain Sterling x Sean O’Malley no UFC 292

O evento acontecerá no TD Garden, em Boston, e será o primeiro evento do UFC na cidade desde 2019.

Tudo vai acontecer no sábado, 19 de agosto, com todo o evento começando às 18:00 ET, embora Sterling x O’Malley não é esperado até perto das 22:00 ET.

Você pode sintonizar via ESPN+ e PPV para assistir ao UFC 292, enquanto também haverá muita cobertura no MARCA em inglês.

Card completo do UFC 292

Cartão principal:

Aljamain Sterling vs Sean O’Malley

Zhang Weili x Amanda Lemos

Ian Machado Garry x Neil Magny

Da’Mon Blackshear vs Mario Baptista

Marlon Vera x Pedro Munhoz

cartão preliminar

Chris Weidman x Brad Tavares

Gregory Rodrigues x Denis Tiuliulin

Austin Hubbard x Kurt Holobaugh

Brad Katona x Cody Gibson

Card preliminar antecipado: