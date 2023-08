UFGD aplica provas do Vestibular de Refugiados 2023/2 neste domingo (13)

A Universidade Federal de Dourados (UFGD) realizará neste domingo, dia 13 de agosto, a aplicação das provas referentes ao Vestibular de Refugiados (PSAH-2023/2). A UFGD já publicou o edital de convocação para as provas.

Desse modo, os candidatos já podem consultar o ensalamento e as orientações para o dia de prova por meio do Portal UFGD. De acordo com o edital, a prova será aplicada na cidade de Dourados (MS), na Faculdade de Direito e Relações Internacionais – FADIR,

situada na Rua Quintino Bocaiúva, n.º 2.100, esquina c/ Manoel Santiago – Jardim da Figueira, Dourados (MS).

Orientações para as provas

Além de conferir o edital de convocação, o candidato também pode consultar o local de prova através da Área do Candidato.

Conforme as orientações da UFGD, a aplicação ocorrerá no período da manhã, das 9h às 11h (horário oficial do Mato Grosso do Sul), com duração de duas horas. No dia de realização da prova, as portas serão fechadas, pontualmente, às 09 horas, devendo o candidato comparecer, com ao menos 30 minutos de antecedência.

Além disso, o candidato deve apresentar documento original de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul escura, fabricada em material transparente.

Prova do PSAH-2023/2

Para fins de classificação dos inscritos, como se trata de um projeto de acolhida humanitária, a UFGD aplicará uma prova em apenas uma fase. A avaliação consistirá em uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

A Prova de Redação em Língua Portuguesa tem o objetivo de avaliar a habilidade de expressão na modalidade escrita em prosa e de aplicação das normas do registro formal culto da língua na produção textual.



Os critérios de avaliação, no geral, referem-se à apreensão e ao desenvolvimento do tema; ao domínio da expressão escrita, inclusive o uso correto dos recursos coesivos; à apresentação adequada da redação; ao respeito à estrutura textual solicitada (descrição, narração, exposição argumentativa, dissertação argumentativa ou instrucional) e à adequação ao gênero, se proposto.

O edital estabelece ainda que, na redação, o candidato deverá demonstrar capacidade de integrar e sintetizar informações, produzindo um texto escrito que se ajuste ao tema proposto, ao gênero e à apologia, quando solicitados.

Sobre o PSAH-2023/2





Esse vestibular consiste em um Processo Seletivo de Acolhida Humanitária realizado pela UFGD para acolher refugiados, asilados políticos, apátridas, portadores de visto temporário de acolhida humanitária, portadores de autorização de residência para fins de acolhida humanitária.

Pessoas que se encaixam em um desses grupos puderam se inscrever de forma gratuita no PSAH-2023/2 entre os dias 17 e 28 de julho.

Vagas e cursos ofertados

De acordo com o edital, a UFGD está ofertando 282 vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. As oportunidades estão distribuídas entre 30 cursos de diversas áreas, conforme indica o edital.

Os cursos contemplados são: Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras Libras (bacharelado), Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação e Zootecnia.

A publicação do resultado preliminar das provas está prevista para o dia 23 de agosto, com o recebimento de recursos até o dia 24 seguinte. Após a análise dos recursos, a UFGD publicará o resultado final do Vestibular de Refugiados 2023/2 no dia 25 de agosto.

As matrículas dos aprovados ocorrerão a partir do dia 28 de agosto. A Secretaria Acadêmica da UFGD deve divulgar os editais de convocação na página do PSAH-2023/2.

Acesse o edital de abertura para mais informações.

