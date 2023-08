UFGD divulga resultado do Vestibular de Refugiados 2023/2

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) já divulgou o resultado final do referente do Vestibular de Refugiados (PSAH-2023/2). Desse modo, os candidatos já podem conferir a relação de aprovados no processo seletivo por meio do Portal da UFGD.

Como indicado no edital, coube a interposição de recursos contra a classificação preliminar divulgada. Após a análise dos recursos, a UFGD publicou em 25 de agosto a lista final de classificados, com a lista de convocados em 1ª chamada para as matrículas.

De acordo com o cronograma do Vestibular de Refugiados, o processo de matrícula da 1ª chamada se iniciará no dia 28 de agosto. No entanto, a Secretaria Acadêmica da UFGD ainda deve publicar um edital com data de início e fim e orientações para as matrículas na página do PSAH-2023/2.

No momento da matrícula, os convocados deverão apresentar os seguintes documentos:

Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM); Outros documentos expedidos por órgãos públicos brasileiros (Ministério da Justiça, Polícia Federal, etc.), que não sejam um dos estabelecidos no inciso anterior, que comprovem sua condição no Brasil. Se apresentados, esses documentos serão avaliados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) no ato da matrícula; Certificado de Conclusão do Ensino Médio realizado no Brasil; aprovação em exames, no Brasil, que sejam equivalentes ao Ensino Médio; ou conclusão de etapa de ensino em país estrangeiro, declarada válida por órgão competente como equivalente ao Ensino Médio Brasileiro.

De acordo com a UFGD, todas as matrículas pós-pandemia estão sendo realizadas de forma on-line. Nesse sentido, as matrículas referentes ao Vestibular de Refugiados serão recebidas através do sistema eletrônico de matrículas da universidade.

Vestibular para Refugiados: PSAH-2023/2

O Vestibular PSAH-2023/2 consiste em um Processo Seletivo de Acolhida Humanitária realizado pela UFGD para acolher refugiados, asilados políticos, apátridas, portadores de visto temporário de acolhida humanitária, portadores de autorização de residência para fins de acolhida humanitária.



Pessoas que se encaixam em um desses grupos puderam se inscrever de forma gratuita no PSAH-2023/2 entre os dias 17 e 28 de julho.

Para fins de classificação dos inscritos, a UFGD aplicou provas no dia 13 de agosto, exclusivamente em Dourados (MS), na Faculdade de Direito e Relações Internacionais – FADIR.

Conforme estabelecido no edital anteriormente, a universidade aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa. Os critérios avaliados pela UFGD foram:

desenvolvimento do tema;

domínio da expressão escrita, inclusive o uso correto dos recursos coesivos;

apresentação adequada da redação;

respeito à estrutura textual solicitada (descrição, narração, exposição argumentativa, dissertação argumentativa ou instrucional);

adequação ao gênero proposto.

Nesse sentido, a classificação foi estabelecida de acordo com a nota da prova de redação realizada no dia 13 de agosto. De acordo com o edital, em caso de empate fica na frente o candidato mais velho.

Vagas e cursos ofertados

Ainda conforme o edital do Vestibular para Refugiados, a UFGD está ofertando 282 (duzentas e oitenta e duas) vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. As oportunidades estão distribuídas entre 34 cursos de graduação de diversas áreas.

Os cursos contemplados são: Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras (licenciatura), Letras Libras (bacharelado), Matemática, Pedagogia (licenciatura), Psicologia, Química, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Acesse o edital de abertura para mais informações.