UFGD recebe pedidos de isenção até 25 de agosto

O período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular Digital 2024 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão solicitar a isenção da taxa até o dia 25 de agosto.

Os pedidos de isenção estão sendo recebidos exclusivamente de forma virtual, por meio do site da UFGD. Para fazer a solicitação, é necessário preencher o requerimento eletrônico e anexar toda a documentação para a comprovação dos critérios.

Quais são os critérios para a isenção?

De acordo com os critérios estabelecido pela UFGD através do edital, poderão solicitar o benefício da gratuidade na inscrição estudantes que tenham cursado o ensino médio na rede pública de ensino ou em escola particular na condição de bolsista. Além disso, o estudante deve se enquadrar em um dos grupos indicados no edital:

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

Indígenas;

Quilombolas;

Pessoas com deficiência (PcD);

Transgêneros, travestis, transexuais e pessoas não-binárias.

Os estudantes interessados na isenção podem conferir a relação de documentos necessário para a comprovação dos critérios no edital.

Resultado da isenção

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar da isenção está prevista para o dia 25 de setembro. Aqueles cujos pedidos forem indeferidos poderão interpor recursos nos dias 26 e 27 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, a UFGD publicará o resultado final da isenção no dia 5 de outubro.



O período de inscrição para esse processo seletivo já está aberto. De acordo com o cronograma, a UFGD receberá as inscrições para o Vestibular Digital 2024 até as 23h59 do dia 13 de outubro.

As inscrições estão sendo recebidas exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável por organizar e aplicar as provas do Vestibular Digital.

Após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, os candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 120,00 (cento e vinte reais). De acordo com o cronograma, os pagamentos serão recebidos até o dia 16 de outubro.

Provas do Vestibular Digital

As provas do Vestibular Digital 2024 serão aplicadas online, em plataforma da Vunesp. Conforme indicado no edital, a avaliação será composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 19 de novembro de 2023. A aplicação acontecerá no período da tarde, a partir das 13h (horário oficial do Mato Grosso do Sul).

Como a aplicação será on-line, os candidatos devem passar por treinamento na plataforma da prova digital no dia 16 de novembro. A convocação para a prova sairá em 6 de novembro.

Os candidatos responderão a duas provas, sendo uma discursiva e uma objetiva, com a seguinte composição:

Prova discursiva : proposta de Redação em Língua Portuguesa;

: proposta de Redação em Língua Portuguesa; Prova objetiva: 25 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

Vagas e resultados

Ao todo, a UFGS está ofertando 354 vagas em cursos de graduação nas modalidades presencial e EAD. Conforme o edital, o ingresso dos novos alunos será no 1º semestre letivo de 2024.

As vagas são para os cursos de Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras (bacharelado), Matemática e Química.

A divulgação do resultado das provas está prevista para 8 de janeiro. Já a publicação da lista de convocados em 1ª chamada para as matrículas está marcada para 17 de janeiro.

Veja mais detalhes no edital.

