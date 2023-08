UFJF encerra prazo para pedidos de isenção do PISM 2024

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) encerra na próxima terça-feira, dia 15 de agosto, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2024. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Segundo o cronograma, as solicitações de isenção da taxa poderão ser feitas até as 15h do dia 15 de agosto, considerando o horário de Brasília.

Como solicitar a isenção?

Os pedidos de isenção devem ser feitos de forma virtual, exclusivamente no momento da inscrição. Nesse sentido, durante o cadastro no Pism, os candidatos interessados devem indicar o interesse na isenção da taxa e anexar os documentos solicitados no edital para fins de comprovação dos critérios.

Ainda conforme o edital, a UFJF vai conceder o benefício da isenção da taxa para os candidatos que se enquadrem em um dos dois critérios a seguir:

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

pessoas que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Os estudantes inscritos no CadÚnico devem informar o número NIS, enquanto os estudantes de escolas públicas deverão enviar o histórico escolar.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar das isenções está prevista para o dia 28 de agosto; A UFJF permitirá a interposição de recursos contra pedidos indeferidos até o dia 29 seguinte.



Após a análise dos recursos, a Copese divulgará o resultado final da isenção no dia 4 de setembro. Os estudantes isentos estarão dispensados do pagamento da taxa, mas aqueles cujos pedidos forem indeferidos deverão efetuar o pagamento para efetivar a inscrição.

Pism 2024: Inscrições abertas

O período de inscrição para os três módulos do Pism 2024 já está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 18h do dia 13 de setembro. Conforme as orientações do edital, os interessados devem se inscrever de forma virtual, através do preenchimento de formulário eletrônico no site de Ingresso.

Para preencher o formulário, é necessário criar cadastro anteriormente. Os estudantes que se inscreverem para o Módulo III devem indicar uma opção de curso de graduação.





Após preencher o formulário e enviar as informações, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos não isentos devem pagar a taxa até o dia 14 de setembro.

Pism 2024: Provas

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas dos três módulos do Pism 2024 está marcada para os dias 9 e 10 de dezembro de 2023. As provas do Pism terão início às 13h e 30 min e término às 17h e 30 min (horário de Brasília).

As avaliações abarcarão conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio, variando de acordo com o módulo/série.

A aplicação das provas acontecerá nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora e Muriaé, em Minas Gerais, e também Petrópolis e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

Vagas e resultados

A UFJF está ofertando 2.303 vagas para 76 cursos de graduação, sendo 66 cursos ministrados no campus de Juiz de Fora e 10 cursos ministrados em Governador Valadares.

A divulgação das notas da prova do Módulo III está marcada para o dia 31 de janeiro de 2024, enquanto a divulgação do resultado final, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 28 de fevereiro de 2024.

A UFJD deve divulgar as notas das provas Módulos I e II no dia 22 de março de 2024. Já os desempenhos finais dessas etapas serão divulgados no dia 5 de abril.

Veja mais detalhes no edital do Pism.

