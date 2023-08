UFMA abre inscrições para o Vestibular 2023/2 via Enem

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) abriu nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, o período de inscrição para o Vestibular 2023/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O processo seletivo visa o preenchimento de vagas ociosas para o ingresso de novos alunos ainda no 2º semestre letivo deste ano.

De acordo com o cronograma, a UFMA receberá as inscrições para as vagas ociosas até as 23h59 do dia 27 de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line. Veja a seguir como se inscrever e todos os detalhes sobre o processo seletivo!

Vagas Ociosas 2023/2: Inscrições

A UFMA está recebendo as inscrições para o Vestibular via Enem 2023/2 para as vagas ociosas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da UFMA.

Conforme as orientações da universidade, os candidatos devem ler o edital de abertura do processo seletivo na íntegra antes de realizar a inscrição.

Poderão concorrer às vagas disponibilizadas neste Edital os estudantes que concluíram o Ensino Médio e que não estejam atualmente matriculados em curso de graduação na UFMA. No ato da inscrição, além de informar os dados pessoais e escolares, o candidato deverá indicar uma opção de curso de graduação.

Para os candidatos que não tenham acesso à internet em casa, a UFMA disponibilizará computadores para que os candidatos possam fazer o cadastro.



Você também pode gostar:

Desse modo, durante o período de inscrição, os candidatos poderão comparecer no campus de oferta da vaga, no horário de atendimento é das 9h às 12h e das 14h às 17h, para realizar a inscrição nos computadores disponibilizados.

Os candidatos podem sanar dúvidas sobre as inscrições através do e-mail ingresso.sisu@ufma.br e/ou do telefone (98) 3272-8738.

Seleção usará as notas do Enem

Para fins de classificação dos inscritos, a UFMA vai considerar o desempenho obtido pelos candidatos no Enem. Portanto, para participar dessa seleção, é obrigatório ter feito uma das edições do exame aceitas pela universidade.

De acordo com o edital, serão aceitos os desempenhos das edições do Enem de 2010 a 2022. No ato da inscrição, o candidato precisa informar a edição do Enem da qual pretende usar a nota para concorrer às vagas ofertadas.

Para a composição da nota final, a UFMA vai considerar as notas obtidas nas quatro provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias) e também na prova de redação.

Caso haja empate entre as notas dos candidatos, será aprovado aquele que tiver maior desempenho na redação.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFMA está ofertando 898 (oitocentas e noventa e oito) vagas para cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas entre os campi da universidade nas cidades de Codó, Chapadinha, Imperatriz, Pinheiro, Grajaú, São Bernardo e São Luís.

As oportunidades são para os seguintes cursos: Ciências da Natureza/ Biologia; Comunicação/ Jornalismo, Engenharia de Alimentos; Pedagogia; Ciências Humanas/ Sociologia; Agronomia; Engenharia Agrícola; Zootecnia; Química, Turismo, Linguagens e Códigos – Música; Geografia; História; Filosofia; Oceanografia; Física; e Matemática.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado classificatório está prevista para o dia 29 de agosto. Os classificação serão convocados para realizar as pré-matrículas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro.

A publicação do resultado preliminar está marcado para o dia 5 de setembro, enquanto o resultado final será publicado no dia 15 seguinte.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também Inep aplicará as provas do ENCCEJA 2023 em 27 de agosto; veja horários e o que levar.