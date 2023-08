UFMS divulga oferta de mais de 10 mil vagas para 2024

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou que ofertará mais de 10 mil vagas para ingresso de novos alunos em 2024. As oportunidades estão sendo ofertadas através do Vestibular 2024 e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe).

De acordo com os editais publicados pela UFMS, as vagas contemplam 125 opções de cursos de graduação ministrados de forma presencial e na modalidade de Educação a Distância (EAD).

As oportunidades estão distribuídas entre as cidades nas quais a universidade possui campus: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados.

Confira a seguir todas as informações sobre os processos seletivos da UFMS para ingresso de novos alunos em 2024!

Vestibular e Passe: Período de inscrição

Conforme divulgado pela UFMS, o período de inscrição para o Vestibular e para o Passe será do dia 1º de setembro ao dia 16 de novembro. As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site de Ingresso da UFMS.

No referido período, os candidatos devem acessar a página da seleção para a qual deseja se inscrever e realizar o preenchimento do requerimento de inscrição.

No ato da inscrição, os candidatos que se inscreverem para o Vestibular e para a 3ª etapa do Passe deverão escolher uma opção de curso de graduação. Além disso, devem indicar se desejam participar da seleção via ampla concorrência ou através das cotas.



Para efetivar o cadastro, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o dia 17 de novembro.

Isenção da taxa

A UFMS prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para os candidatos que comprovarem cumulativamente:

a) inscrição no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico);

b) ser membro de família de baixa renda, com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio; e

c) ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública do Brasil ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Os pedidos de isenção devem ser feitos no momento da inscrição no período de 4 de setembro a 4 de outubro. Os candidatos devem anexar toda a documentação solicitada para a comprovação dos critérios.

Provas do Vestibular 2024

De acordo com a UFMS, a aplicação das provas do Vestibular 2024 será no dia 3 de dezembro (domingo). A aplicação será no período da manhã, das 8h às 13h.

Conforme indica o edital, o Vestibular UFMS conta com apenas uma fase, com uma avaliação sobre conteúdos do Ensino Médio, abarcando as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Biologia, História, Geografia, Física, Química e Redação.

Provas do Passe

A aplicação das três etapas do Passe também está marcada para dezembro. A UFMS aplicará as provas das três etapas do Passe em 10 de dezembro (domingo), no período das 8h às 13h. Os conteúdos das provas variam de acordo com cada etapa.

O Passe é o processo seletivo que acompanha o desempenho dos estudantes ao longo do Ensino Médio. Desse modo, cada etapa corresponde à uma série do Ensino Médio e a aplicação das provas acontece ao final de cada ano letivo, desde o 1° ao 3º ano. Nesse sentido, somente na 3ª etapa os candidatos escolhem o curso e concorrem às vagas ofertadas pela universidade.

Geralmente a aplicação das provas do PASSE e do Vestibular acontece nas cidades de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Acesse os editais para mais informações.

