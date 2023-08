UFPA divulga edital do Vestibular 2024 via ENEM

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou nesta terça-feira, dia 29 de agosto, o edital de abertura do Vestibular 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. A UFPA está ofertando mais de 7 mil vagas para os curso de graduação.

Conforme indicado no edital, a universidade usará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023 para selecionar os estudantes inscritos no Vestibular 2024.

Processo Seletivo 2024: Inscrições

De acordo com o cronograma, a UFPA receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período do dia 4 de setembro às 23h59 do dia 16 de outubro. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma virtual.

Desse modo, os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da UFPA no referido período e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar uma opção de curso de graduação, além dos dados pessoais e escolares. É também durante a inscrição que o estudante deve indicar se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou às vagas reservadas pelo sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 31 de outubro. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 100,00 (cem reais).



Isenção da taxa

A UFPA prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas. Quem estudou todo o ensino médio em escola particular com bolsa integral também poderá solicitar isenção da taxa mediante a apresentação de comprovante dessa condição.

Os pedidos de isenção poderão ser feitos entre 4 de setembro e 16 de outubro, exclusivamente no momento da inscrição. Os candidatos cujos pedidos de isenção forem indeferidos deverão pagar a taxa, caso desejem participar do Vestibular 2024.

Processo de seleção

Como mencionado anteriormente, a classificação dos candidatos vai considerar os desempenhos por eles obtidos no ENEM 2023. Portanto, somente poderão se inscrever no Processo Seletivo 2024 da UFPA os estudantes que estejam inscritos no ENEM 2023 e que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir ainda neste ano.

O Inep já recebeu as inscrições para o ENEM 2023. A aplicação do exame está marcada para os dias 5 e 12 de novembro. Segundo o Inep, haverá locais de prova em todas as regiões do país.

Quem fez todo o ensino médio em escolas localizadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins vai ganhar bônus de 10% (dez por cento) sobre a nota obtida no ENEM 2023. Os interessados devem solicitar esse benefício durante o processo de inscrição.

Vagas e resultados

Ao todo, a UFPA está ofertando 7.445 vagas em diversos cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnológicos). O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre 192 opções de cursos de graduação.

Parte das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para pessoas de baixa renda, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Ainda de acordo com o edital, as vagas ofertadas são para os cursos da UFPA ministrados nos12 campi da UFPA. São eles: Acará, Abaetetuba, Altamira, Baião, Barcarena, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Limoeiro do Ajuru, Mãe do Rio, Mocajuba, Oeiras do Pará, Salinópolis, Soure, Tomé-Açu e Tucuruí.

A divulgação do resultado final do Processo Seletivo Vestibular 2024 acontecerá somente após o Inep divulgar os resultados do Enem 2023.

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais informações.