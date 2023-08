UFPel encerra prazo para pedidos de isenção

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) encerra neste domingo, dia 20 de agosto, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) 2023. De acordo com as orientações do edital, os interessados poderão solicitar o benefício até as 23h59 de amanhã.

O benefício da isenção da taxa de inscrição é exclusivo para estudantes de baixa renda, que puderem comprovar a adequação aos critérios estabelecidos no edital.

Como solicitar a isenção?

Conforme as orientações do edital do PAVE 2023, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, os estudantes precisam comprovar que são egressos de escolas da rede pública de ensino, tendo cursado todos as séries do Ensino Médio em escolas públicas.

Os pedidos de isenção da taxa estão sendo recebidos exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site do PAVE 2023 e realizar o preenchimento de requerimento eletrônico. Os candidatos devem enviar os documentos solicitados no edital para a comprovação dos critérios.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção está marcada para o dia 23 de agosto. Caberá a interposição de recursos nos dias 24 e 25 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, a UFPel publicará o resultado final da isenção, com a lista final de isentos, no dia 30 de agosto.

PAVE 2023: Inscrições abertas

De acordo com o edital de abertura, as inscrições para o PAVE 2023 estão abertas. Os interessados poderão se inscrever no processo seletivo até o dia 5 de outubro de 2023, exclusivamente por meio do site da universidade. Os candidatos que se inscreverem para a 3ª etapa deverão escolher uma opção de curso de graduação no momento da inscrição.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 6 de outubro. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a etapa e conta com desconto conforme a data de pagamento.

Para inscrições feitas até 31 de agosto, o valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 para a 1ª etapa, de R$ 50,00 para a 2ª etapa e de R$ 65,00 para a 3ª etapa. Para inscrições feitas após 31 de agosto, o valor da taxa é de R$ 60,00 para a 1ª etapa, de R$ 75,00 para a 2ª etapa e de R$ 90,00 para a 3ª etapa.

Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a UFPel aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação das provas do PAVE 2023 está marcada para dezembro. Os inscritos na 1ª etapa farão as provas no dia 2 de dezembro, enquanto os inscritos na 2ª e na 3ª etapa farão as provas em 3 de dezembro.

Ao todo, os candidatos responderão a 32 questões objetivas de múltipla escolha sobre os assuntos das disciplinas do ano em curso. As provas da 3ª etapa também contarão com uma proposta de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

A UFPel está ofertando 1.031 vagas em diversos cursos de graduação através do PAVE 2023. As oportunidades são para ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2024.

A universidade reserva 90% das vagas ofertadas para o Programa de Ações Afirmativas. Desse modo, a maior parte das vagas são exclusivas para estudantes da rede pública, candidatos de baixa renda, Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

A divulgação do resultado final do PAVE 2023, com a lista de aprovados na 3ª etapa, está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2024.

Para mais informações, consulte o site da UFPel.

Leia também MEC libera resultado da lista de espera do PROUNI 2023/2; candidatos já podem consultar a lista de pré-selecionados.