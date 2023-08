UFPI abre inscrições para Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire CSHNB

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) lançou edital para a seleção de novos alunos para o Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire CSHNB. De acordo com o edital, as inscrições para a formação das turmas de 2023 já estão abertas.

Conforme estabelecido pela Coordenadoria do Projeto de Extensão Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire, estão sendo ofertadas 50 (cinquenta) vagas para a formação de duas turmas, sendo 25 vagas para o turno da tarde e 25 para o turno da noite.

Esse cursinho ofertados pela UFPI tem como público-alvo alunos/as da rede pública ou bolsistas da rede privada (bolsa de 50% ou mais) que estejam concluindo ou já tenham concluído o ensino médio; moradores da comunidade, maiores de idade, que estejam concluindo ou já tenham concluído o ensino médio e funcionário terceirizados que trabalham no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, que não estejam cursando ou concluído curso superior.

Cursinho Popular UFPI: Inscrições

Ainda de acordo com o edital, as inscrições para a formação das novas turmas serão recebidas de forma virtual ou presencial. Não haverá cobrança de taxa de inscrição ou participação no cursinho.

As inscrições feitas via internet serão recebidas até as 23h59 do dia 13 de agosto. Presencialmente, as inscrições devem ser feitas na coordenação do cursinho nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, no período das 14h00 às 17h00 e das 18h00 às 21h00.

Aqueles que optarem pela inscrição online deverão enviar a solicitação da inscrição através do seguinte endereço de e-mail: cursinhopopularpf@hotmail.com. O assunto da mensagem deve ser “EDITAL N. 04/2023, NOME DO/A CANDIDATO/A”. Além da mensagem de solicitação, o estudante deve enviar em anexo toda a documentação exigida no edital.

Confira a seguir a relação de documentos necessários:

Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de que está cursando.

Cópia da Identidade e CPF.

Cópia de comprovante de residência (conta de água ou energia elétrica).

Comprovante funcional* apenas para os candidatos funcionários terceirizados do

CSHNB.



Você também pode gostar:

Além disso, os candidatos devem apresentar uma Carta de intenção. No texto da carta o candidato deve informar os motivos pelos quais pretende ou necessita participar do Cursinho. Conforme as orientações do edital, a carta deve ter a extensão mínima de 07 e máxima de 30 linhas (podendo estar digitada ou manuscrita). Na carta deverá constar a identificação do candidato e contatos para comunicação (telefone e/ou e-mail).

Processo de seleção

O edital estabelece ainda que a seleção dos alunos será feita a partir da análise da documentação e da carta de intenção. Portanto, os candidatos devem enviar todos os documentos solicitados no momento da inscrição.

A Coordenadoria do Projeto de Extensão Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire não vai permitir a complementação de documentos, de modo que o candidato que enviar a documentação incompleta terá a sua inscrição indeferida.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, a organização do cursinho fará a análise dos documentos nos dias 14 e 15 de agosto. Desse modo, a divulgação do resultado final, com a lista de classificados para a formação das turmas, será feita a partir do dia 15 de agosto.

Os aprovados deverão realizar o procedimento de confirmação de matrícula nos dias 16 e 17 do mesmo mês. Já o início das aulas, conforme o cronograma, está previsto para o dia 21 de agosto.

Reserva de vagas

Do total das vagas ofertadas, a organização do cursinho reserva 10% de cada turma aos funcionários terceirizados dos CSHNB. Ainda de acordo com o edital, além das vagas mencionadas, o cursinho formará um cadastro de reserva com os demais candidatos selecionados. Estes devem ser chamados, se for o caso, em algum momento em que

surjam novas vaga.

Acesse aqui o edital na íntegra para mais informações.