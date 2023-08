UFPI libera resultado preliminar do Processo Seletivo EAD 2023/2

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo 2023/2 para ingresso nos cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). Desse modo, os candidatos já podem conferir as listas de inscrições deferidas e indeferidas através do site da UFPI.

A seleção está sendo realizada pelo Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) para ingresso de novos alunos nos cursos de graduação do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

De acordo com o edital, caberá a interposição de recursos. Desse modo, os interessados poderão contestar as inscrições indeferidas até as 23h59min do dia 16 de agosto, próxima quarta-feira. Os recursos devem ser interpostos diretamente via e-mail (seletivocead@ufpi.edu.br). Além disso, a UFPI orienta que o candidato deverá começar a mensagem com seu nome completo e CPF, seguido da justificativa.

Após a análise dos recursos, a UFPI divulgará o resultado final das inscrições no dia 17 de agosto. Segundo o CEAD, em breve, será divulgado um novo cronograma de matrícula e a lista de convocação dos candidatos da 1ª chamada (chamada regular) para matrícula. Em seguida, a universidade convocará os candidatos da lista de espera.

Sobre o Processo Seletivo

A UFPI recebeu as inscrições para o Processo Seletivo CEAD/UFPI 2023 de forma gratuita até o dia 3 de agosto. Puderam se inscrever estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio, pré-requisito para ingresso em cursos do ensino superior.

Não houve aplicação de provas para a classificação dos inscritos. Conforme indicado no edital, a UFPI selecionará os estudantes a partir do desempenho por eles obtido durante as três séries do Ensino Médio.

Nesse sentido, a universidade realiza a análise do Histórico Escolar dos candidatos. Para fins de classificação são consideradas as médias obtidas nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, nas disciplinas de Matemática e Português/ Língua Portuguesa. Portanto, no momento da inscrição, os candidatos precisaram anexar o seu histórico escolar com o registro das notas.

Além da seleção via Histórico Escolar, a universidade aceitou também o uso das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para fins de classificação.



Você também pode gostar:

Conforme indicado no edital, a UFPI aceitou as notas obtidas em uma das cinco últimas edições do Enem: 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022. Para participar da seleção nessa modalidade foi pré-requisito ter obtido, no mínimo, 600,00 pontos em cada uma das duas áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFPI está ofertando 860 (oitocentas e sessenta) vagas para ingresso no 2º semestre deste ano. Conforme indica o edital, as oportunidades estão sendo ofertados através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As vagas estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Água Branca, Altos, Avelino Lopes, Bom Jesus, Castelo do Piauí, Esperantina, Floriano, Fronteiras, Itainópolis, Jaicós, Luís Correira, Luzilândia, Oeiras, Redenção, Regeneração, Simplício Mendes, Teresina, Valença e Simplício Mendes.

O edital indica ainda que as vagas são para os seguintes cursos de graduação EAD:

Bacharelado em Sistemas de Informação;

Licenciatura em Química;

Bacharelado em Sistemas de Informação;

Licenciatura em Computação;

Bacharelado em Turismo;

Licenciatura em Física.

A UFPI estabeleceu a reserva de parte das vagas para o sistema de cotas, que contempla estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas públicas. Há também vagas exclusiva para estudantes de baixa renda, para pessoas com deficiência e para pretos, pardos e indígenas.

Os candidatos aprovados dentro do sistema de cotas deverão passar por procedimento de verificação dos critérios antes de realizar as matrículas.

Acesse o edital do Processo Seletivo CEAD/ UFPI para mais detalhes.

Leia também Inep divulga as cartilhas do participante do ENCCEJA 2023 para ensino fundamental e médio; saiba mais.