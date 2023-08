UFPR recebe inscrições para o Vestibular 2024 até 23 de agosto

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas para o Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre de 2023. Esse processo seletivo é a principal forma de ingresso da UFPR, instituição pública de ensino superior.

De acordo com o cronograma, a UFPR receberá as inscrições para o Vestibular 2023 até as 23h59 do dia 23 de agosto de 2023, próxima quarta-feira. A universidade está ofertando mais de 5 mil vagas.

Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital, as inscrições para o Vestibular 2024 estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da UFPR e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No ato de inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais, escolares e de contato. Além disso, o estudante deve indicar a opção de curso de graduação e indicar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de Cotas.

Os candidatos não isentos deverão gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). O prazo limite para o pagamento da taxa é 24 de agosto.

A UFPR já recebeu os pedidos de isenção da taxa e o resultado já está disponível. Puderam solicitar o benefício estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e estudantes não inscritos que podem comprovar serem membros de famílias de baixa renda, ou seja, renda de até 1,5 salário mínimo.

Vestibular 2024: Provas

Tradicionalmente, o Vestibular UFPR conta com duas fases. De acordo com o edital, as avaliações serão compostas a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.



A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 22 de outubro. A UFPR deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 16 de outubro. As provas da 1ª fase contam com questões objetivas sobre conhecimentos gerais.

A lista de candidatos aprovados na 1ª fase e convocados para a 2ª fase será liberada em 13 de novembro, enquanto a divulgação dos locais de prova da 2ª fase está prevista para 11 de novembro.

A aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro. Nessa fase, a UFPR aplicará uma prova discursiva sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Obras cobradas no Vestibular 2024

A UFPR divulgou uma lista composta por oito obras literárias cuja leitura é obrigatória. Desse modo, para o Vestibular 2024, os estudantes devem ler e estudar as seguintes obras da literatura brasileira:

Liras de Marília de Dirceu , de Tomás Antônio Gonzaga;

, de Tomás Antônio Gonzaga; Noite na taverna , de Álvares de Azevedo;

, de Álvares de Azevedo; A falência , de Julia Lopes de Almeida;

, de Julia Lopes de Almeida; Sagarana , de Guimarães Rosa;

, de Guimarães Rosa; Morte e vida severina , de João Cabral de Melo Neto;

, de João Cabral de Melo Neto; Quarto de despejo , de Carolina Maria de Jesus;

, de Carolina Maria de Jesus; Nove noites , de Bernardo Carvalho;

, de Bernardo Carvalho; O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques.

Vagas e resultados

A oferta total da UFPR é de 5.281 vagas em dezenas de cursos de graduação. Metade das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, haverá vagas exclusivas para candidatos pretos, pardos, indígenas e para PcD, com recorte de renda.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com o listão de classificados, está prevista para o dia 17 de janeiro de 2024.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

