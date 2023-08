UFRB abre inscrições para Vestibular 2024/1

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu nesta terça-feira, dia 8 de agosto, o período de inscrição para o Vestibular de Educação do Campo 2024/1. As inscrições serão recebidas até as 23h59 do dia 25 de setembro de 2023.

As oportunidades são para ingresso nos cursos de graduação na Educação do Campo da UFRB, em Regime de Alternância, no 1º semestre letivo de 2024, nos Campi de Amargosa e Feira de Santana.

Vestibular 2024/1: Como se inscrever?

De acordo com as orientações da UFRB, os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma virtual. Portanto, é necessário acessar o site da universidade no referido período, clicar em “Realizar Inscrição” e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, os candidatos devem inserir corretamente os dados e escolher o curso e a modalidade de vaga. É também necessário indicar o local de realização da prova, dentre os municípios previstos no edital. Posteriormente, basta clicar em “Confirmar Inscrição”.

As inscrições para esse processo seletivo são gratuitas de modo que não haverá cobrança de taxa para participação em nenhum das etapas. Nesse sentido, após confirmar a sua inscrição, o candidato só precisa imprimir ou salvar o comprovante de inscrição emitido pelo sistema.

Quem pode participar?

De acordo com o edital, podem participar dessa seleção os estudantes que possuem o Ensino Médio completo e que preferencialmente, estejam enquadradas em ser professor em exercício na educação básica em escolas do campo, que não possua formação inicial ou adequada, de acordo com a Lei 9394/1996; e/ou resida e/ou exerça atividades no campo ou pertença aos povos do campo.



Vestibular – Educação do Campo 2024/1: Provas

Ainda conforme estabelecido no edital, para fins de classificação dos inscritos, a UFRB vai considerar o desempenho obtido pelos mesmos em provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

A aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023 e acontecerá no período da manhã. O edital indica ainda que os horários previstos para abertura e fechamento dos portões serão, respectivamente, às 08h20min e às 08h50min, considerando o horário local.

Haverá locais de prova nos seguintes municípios: Amargosa, Feira de Santana, Seabra e Valença. O candidato pode indicar a cidade na qual deseja fazer a prova no momento da sua inscrição.

Ainda de acordo com o edital, a avaliação do Vestibular de Educação do Campo 2024/1 será compota por duas partes, sendo uma objetiva e uma discursiva. A Prova Objetiva contará com questões de múltipla escolha sobre assuntos de Conhecimentos Gerais, Matemática e Ciências da Natureza. Já a prova discursiva consistirá em uma proposta de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e cursos ofertados

Para o vestibular em Educação do Campo são oferecidas 190 vagas distribuídas em quatro cursos superiores: em Amargosa, são oferecidas 80 vagas para Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências Agrárias, a ser ministrado no Centro de Formação de Professores (CFP); para o Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), em Feira de Santana, são oferecidas 40 vagas para Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Matemática; 40 vagas para Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza; e 30 vagas para Tecnólogo em Tecnologia em Alimentos.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da seleção com os nomes dos aprovados está prevista para o dia 21 de novembro. Nesta mesma data, a UFRB deve liberar a lista da 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

