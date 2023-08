UFRGS divulga resultado final da isenção do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) já liberou o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. Os candidatos que solicitaram a gratuidade na inscrição já podem consultar o resultado final através do site da Coperse (Comissão Permanente de Seleção).

De acordo com o edital, puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que puderam comprovar:

Ter cursado ou estar cursando e concluir, até 01 de março de 2024, a totalidade do Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada;

Ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional. R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais).

Os candidatos isentos estão dispensados do pagamento da taxa de inscrição, enquanto os candidatos com pedidos indeferidos deverão realizar o pagamento para participar do Vestibular 2024.

Período de inscrição do Vestibular 2024

A UFRGS já publicou o edital de abertura do Vestibular 2024. De acordo com o documento, as inscrições para o processo seletivo serão recebidas no período de 28 de agosto a 25 de setembro de 2023.

Como acontece tradicionalmente, os interessados devem se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Coperse. Nesse sentido, no referido período, os estudantes devem acessar o sistema e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.



No ato da inscrição, além de informar uma opção de curso de graduação, o candidato deverá indicar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), até o dia 26 de setembro. De acordo com o edital, o pagamento poderá ser feito somente através de boleto bancário.

Vestibular UFRGS 2024: Provas

A UFRGS aplicará as provas do Vestibular 2024 nos dias 25 e 26 de novembro de 2023. Em ambos os dias, a aplicação acontecerá no período das 14h às 19h30 (horário de Brasília). As avaliações abarcarão assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Ainda conforme o edital, os locais de prova serão nos municípios do Rio Grande do Sul para os quais há oferta de vagas, incluindo a capital Porto Alegre. O documento indica ainda que os candidatos poderão consultar os locais de prova no site da Coperse a partir do dia 6 de novembro.

1º dia de prova (25 de novembro): Prova objetiva com questões sobre História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa e Matemática e Prova de Redação em Língua Portuguesa.

(25 de novembro): com questões sobre História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa e Matemática e em Língua Portuguesa. 2º dia de prova (26 de novembro): Prova objetiva de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química; sendo 15 questões de cada disciplina.

Nos dias de prova os candidatos deverão comparecer aos locais de aplicação com antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto.

Vagas e resultados

A oferta total da UFRGS é de 4.023 (quatro mil e vinte e três) vagas. Do total das vagas, 2.654 são para ingresso no primeiro semestre, enquanto outras 1.369 vagas são para o segundo semestre.

Haverá reserva de metade das vagas para estudantes egressos de escolas públicas, segundo determina a Lei de Cotas. Há vagas exclusivas para pessoas de baixa renda, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Cronograma do Vestibular UFRGS 2024

Inscrições: de 28 de agosto a 25 de outubro;

Provas de Habilitação Específica: de 2 a 6 de outubro;

Resultado das provas de Habilitação Específica: 24 de outubro;

Locais de prova: 6 de novembro ;

Provas: 25 e 26 de novembro;

Resultado: 11 de dezembro.

Acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra.

