UFRGS divulga resultado preliminar da isenção

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta terça-feira, dia 15 de agosto, o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem consultar o resultado no site da Coperse (Comissão Permanente de Seleção).

Para consultar se o seu pedido foi deferido ou não, o candidato deve clicar na letra de início do seu nome. A Coperse apresenta uma lista em ordem alfabética.

De acordo com o edital de isenção, os candidatos cujos pedidos foram indeferidos poderão contestar o resultado. A interposição de recurso deverá ser feita de forma virtual nos dias 16 e 17 de agosto, próximas quarta e quinta-feira.

Após a análise dos recursos, a UFRGS divulgará o resultado final das isenções no dia 25 de agosto. A universidade ressalta que a concessão da isenção não inscreve os candidatos isentos de forma automática no Vestibular 2024. Nesse sentido, todos os interessados (isentos ou não) deverão realizar o cadastro quanto o período de inscrição for aberto.

Vestibular UFRGS 2024

A Coperse ainda não divulgou o período de inscrição para o Vestibular 2024. Os interessados deverão acompanhar a publicação do edital de abertura para conferir as informações e orientações para as inscrições. De acordo com a universidade, a publicação do edital está prevista para a segunda quinzena de agosto.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) já definiu as datas das provas. De acordo com o cronograma aprovado, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para os dias 25 e 26 de novembro de 2023.

Tradicionalmente, o processo seletivo conta com a aplicação de provas em uma única etapa, com locais de prova nas seguintes cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre (capital), Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

A UFRGS aplicará uma prova de redação e uma prova objetiva composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Nesse sentido, as questões objetivas de múltipla escolha serão sobre as seguintes disciplinas: História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química.



Obras literárias obrigatórias

A universidade já havia divulgado em maio deste ano a lista de obras literárias exigidas nas questões de Língua Portuguesa e de Literatura. De acordo com a instituição, a divulgação com antecedência tem por objetivo facilitar a preparação dos candidatos para as provas.

Ao todo, a UFRGS alterou quatro das obras que compunham a lista de obras obrigatórias da edição anterior do seu vestibular. Desse modo, as 12 obras literárias cuja leitura é obrigatória para o Concurso Vestibular 2024 são as seguintes:

“A terra dos mil povos”, de Kaká Werá;

“Água Funda”, de Ruth Guimarães;

“Cem anos de solidão”, de Gabriel García Marquez;

“Um útero é do tamanho de um punho”, de Angélica Freitas;

“Lisístrata”, de Aristófanes;

“Várias histórias”, de Machado de Assis;

“A falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“Coral e outros poemas”, de Sophia de Mello Breyner Andresen;

“Caderno de memórias coloniais”, de Isabela Figueiredo;

“Construção” (álbum), de Chico Buarque;

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo;

“Deixa o quarto como está”, de Amílcar Bettega.

De acordo com as orientações do CEPE, os candidatos deverão ler os livros de forma integral, além de estudar o contexto histórico, social e econômico de cada obra e os seus aspectos formais.

A UFRGS ainda não divulgou o número total de vagas ofertadas através do Vestibular 2024, mas há a previsão de milhares de vagas para ingresso em todos os cursos de graduação ofertados na universidade.

Acesse o edital de isenção para mais informações.

