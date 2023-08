UFRGS encerra período de inscrição

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) encerra nesta segunda-feira, dia 28 de agosto, o período de inscrição para o Processo Seletivo Unificado 2024. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 (horário de Brasília).

O PSU tem como objetivo a transferência de alunos em duas modalidades: interna, para graduandos da UFRGS; e voluntária (externa), para estudantes de outras instituições de ensino superior (IES).

PSU 2024: Como se inscrever?

De acordo com as orientações do edital do PSU 2024, os interessados devem se inscrever exclusivamente de forma virtual. Portanto, é necessário acessar o site da Coperse (Comissão Permanente de Seleção) e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem se ater as regras do edital. Uma das regras estabelece que o curso de origem do candidato deve constar na lista de cursos assemelhados. Tanto a relação de vagas oferecidas quanto a lista de cursos estão disponíveis no edital.

Para efetivar o cadastro, o candidato deverá gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição até amanhã, dia 29 de agosto. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 80,00 (oitenta reais).

Processo Seletivo Unificado 2024: Provas



Ainda de acordo com o edital, para fins de classificação dos inscritos, a UFRGS aplicará uma prova composta por questões de conhecimentos específicos. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas acontecerá no dia 24 de setembro (domingo), no período da tarde, com início às 14h30 (horário de Brasília).

A composição das provas varia de acordo com a área do curso pretendido, contemplando assuntos específicos da área da carreira escolhida pelo candidato.

A Coperse vai liberar a consulta aos locais de prova a partir do dia 15 de setembro. Para conferir o ensalamento, os candidatos devem acessar o comprovante de inscrição, que conterá o local e endereço de prova e demais orientações para o dia do exame.

De acordo com o edital, a aplicação acontecerá exclusivamente na cidade de Porto Alegre (capital), nas unidades de ensino da UFRGS.

Vagas e resultados

Ao todo, a UFRGS está ofertando 538 (quinhentas e trinta e oito) vagas para ingresso em 60 opções de cursos de graduação da universidade. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024.

As oportunidades são para os seguintes cursos: Administração, Biomedicina, Administração Pública e Social, Agronomia, Biologia Marinha, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Atuariais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Dança, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Hídrica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, História, História a Arte, Matemática, Medicina Veterinária, Museologia, Nutrição, Odontologia, Políticas Públicas, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Química Industrial, Relações Internacionais, Relações Públicas, Saúde Coletiva, Teatro e Zootecnia.

Resultados

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado do Processo Seletivo Unificado 2024 está prevista para o dia 16 de outubro de 2023. Nesta data, a universidade divulgará a lista da 1ª chamada e as orientações para o registro acadêmico.

Os convocados deverão realizar as matrículas no período das 9h do dia 8 de janeiro até as 23h59 do dia 14 de janeiro de 2024.

Os selecionados no PSU começam as aulas no semestre 2024/1, de acordo com o Calendário Acadêmico que ainda será aprovado na UFRGS. Para sanar eventuais dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Coperse por meio do seguinte e-mail: coperse@coperse.ufrgs.br.

Acesse o edital do PSU 2024 na íntegra para mais detalhes.

