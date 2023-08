UFRGS publica edital do Vestibular 2024; confira principais datas

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou o edital de abertura referente ao Vestibular 2024. Desse modo, os interessados em participar da seleção já podem conferir as regras, procedimentos e cronograma completo por meio do documento.

A universidade está ofertando mais de 4 mil vagas para cursos de graduação de diversas áreas ministrados de forma presencial.

De acordo com o cronograma, as inscrições para o Vestibular 2024 serão recebidas no período do dia 28 de agosto a 25 de setembro de 2023. Desse modo, a UFRGS começará a receber as inscrições na próxima segunda-feira (28).

Vestibular UFRGS 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os candidatos deverão acessar o site da Coperse (Comissão Permanente de Seleção) e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, além dos dados pessoais e de contato, os candidatos deverão indicar a opção de curso de graduação ao qual deseja concorrer a uma vaga.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 26 de setembro. Ainda de acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Isenção da taxa

A universidade já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição referentes ao Vestibular 2024. O resultado preliminar já está disponível e os candidatos com pedidos indeferidos puderam interpor recursos.



De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da isenção está prevista para a próxima sexta-feira, dia 25 de agosto. Tem direito à gratuidade na inscrição o candidato que puder comprovar que:

Cursou, ou está cursando e concluirá até o dia 1º de março de 2024, a totalidade do Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola privada;

Tem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional (R$ 1.980,00).

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a UFRGS aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. As provas do Vestibular 2024 serão aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro de 2023. Em ambos os dias, a aplicação acontecerá no período das 14h às 19h30.

Conforme as orientações do edital, no 1º dia de prova, a UFRGS aplicará uma prova composta por questões objetivas de múltipla escolha sobre História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa e Matemática. Além disso, será aplicada uma prova de Redação.

Já no 2º dia de avaliação, os candidatos responderão a questões de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química. São 15 questões objetivas para cada disciplina.

Haverá locais de provas nos municípios do Rio Grande do Sul para os quais há oferta de vagas, incluindo a capital Porto Alegre. Os candidatos poderão consultar os locais de prova no site da Coperse a partir do dia 6 de novembro.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, ao todo, estão sendo ofertadas 4.023 vagas. Do total das vagas, 2.654 são para ingresso no primeiro semestre, enquanto outras 1.369 vagas são para o segundo semestre. Haverá reserva de metade das vagas para estudantes de escolas públicas, segundo determina a Lei de Cotas.

A publicação do resultado final do Vestibular UFRGS 2024 está marcada para o dia 11 de dezembro de 2023. Confira a seguir as principais datas do concurso:

Inscrições: de 28 de agosto a 25 de outubro;

Provas de Habilitação Específica: de 2 a 6 de outubro;

Resultado das provas de Habilitação Específica: 24 de outubro;

Locais de prova: 6 de novembro ;

Provas: 25 e 26 de novembro;

Resultado: 11 de dezembro.

Acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra para mais informações.

