UFRR divulga resultado final da isenção do Vestibular 2024

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) liberou o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, os candidatos que solicitaram o benefício podem conferir o resultado através do site da universidade.

Além de divulgar o resultado final da isenção, a UFRR divulgou também as respostas dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da isenção. Para conferir as respostas de forma individual, o candidato deverá acessar fazer login no site da UFRR com o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Conforme indicado no edital de isenção, puderam solicitar o benefício da gratuidade na inscrição os candidatos que atendem a um dos seguintes critérios:

CRITÉRIO 1: Lei nº 12.799/2013 – Candidato que comprovar ter renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral.

CRITÉRIO 2: CadÚnico – Candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que for membro de família de baixa renda.

Vestibular e PSS 2024: Inscrições

O período de inscrição para o Vestibular e para o PSS já está aberto. De acordo com o cronograma, a UFRR receberá as inscrições até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2023. As inscrições estão sendo recebidas de forma virtual, por meio do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da CPV.

No momento do cadastro, além dos dados pessoais, os candidatos devem informar uma opção de curso de graduação e indicar se desejam participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 5 de setembro. O valor da taxa varia de acordo com o processo seletivo ou etapa:

R$ 70,00 para o PSS E1;

R$ 80,00 para o PSS E2;

R$ 100,00 para o PSS E3.

R$ 100,00 para a Prova Integral (PI).

Prova Integral e PSS 2024

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas (PI E PSS 2024) está marcada para o dia 26 de novembro de 2023. Conforme indicado no edital, a aplicação das provas será em Boa Vista, capital de Roraima. A consulta aos locais de prova será liberada partir do dia 10 de novembro.

A UFRR aplicará uma Prova Objetiva e a Prova de Redação em Língua Portuguesa. As questões objetivas abarcarão conhecimentos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio.

Para as provas, a UFRR recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

“O jogo da democracia”, de Aldenor Pimentel – para a E1;

“Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna – para a E2; e

“Onde estaes felicidade?” de Carolina Maria de Jesus – para a E3 e para a PI.

A publicação do caderno de questões e gabarito preliminar (PI e PSS) também está prevista para o dia 26 de novembro, até as 22h. Os interessados poderão interpor recursos nos dias 27 e 28 seguintes.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta total da UFRR é de 760 vagas distribuídas entre 38 opções de cursos de graduação para as modalidades de Prova Integral (PI) e 3ª Etapa do PSS.

Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas, contemplando estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual de vagas para candidatos pretos, pardos e indígenas.

A UFRR divulgará em 26 de janeiro a classificação preliminar dos processos seletivos, com recebimento de recursos nos dias 29 e 30 seguintes. O resultado final do Vestibular 2024 será publicado em 2 de fevereiro.

