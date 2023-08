UFSC, IFSC e IFC ofertam 6.700 vagas através do Vestibular Unificado 2024

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) realizará em conjunto com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e com o Instituto Federal Catarinense (IFC) o Vestibular Unificado 2024, para a seleção de novos alunos para as três instituições de ensino superior.

De acordo com as instituições, ao todo, serão ofertadas mais de 6.700 (seis mil e setecentas) vagas para cursos de graduação de diversas áreas. Há vagas para 35 cidades do estado de Santa Catarina, incluindo Florianópolis (capital), Blumenau, Curitibanos e Joinville.

As oportunidades contemplam 200 opções de cursos, visando o ingresso de novos alunos no primeiro e no segundo semestre letivo de 2024. Segundo anunciado pela UFSC, no momento da inscrição, os candidatos só poderão optar por uma das 200 opções de curso ofertadas.

Reserva de vagas

Como acontece tradicionalmente no Vestibular UFSC, haverá reserva de parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, mais de 3 mil vagas serão exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

A Lei de Cotas estabelece recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos, indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos aprovados dentro do sistema de cotas, em caso de aprovação, deverão comprovar os critérios para garantir a vaga.

Inscrições

O edital de abertura do processo seletivo ainda não foi divulgado, mas a UFSC adiantou que o período de inscrição para o Vestibular Unificado 2024 será aberto no dia 5 de setembro. Como acontece tradicionalmente, os interessados deverão se inscrever de forma virtual, por meio do site da Coperve (Comissão Permanente do Vestibular da UFSC).

No momento da inscrição, o candidato deverá informar o curso desejado e a instituição de ensino para a qual deseja se inscrever. O valor da taxa de inscrição ainda não foi informado.



Os interessados em participar da seleção devem aguardar a publicação do edital de abertura para conferir todas as orientações e procedimentos. De acordo com a UFSC, o edital será lançado no dia 29 de agosto, durante o evento inaugural da 1ª Feira de Cursos da UFSC.

Provas do Vestibular Unificado 2024

De acordo com a UFSC, a aplicação das provas do Vestibular Unificado 2024 acontecerá nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023. As instituições aplicarão provas compostas por questões sobre os componentes curriculares do Ensino Médio. Além de uma prova objetiva, a universidade vai aplicar uma prova de redação em Língua Portuguesa.

De acordo com a Coperve, a prova objetiva contará com 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua estrangeira (inglês ou espanhol), Matemática, Biologia, Ciências Humanas e Sociais, Física e Química.

Lista de obras literárias

A UFSC já havia divulgado com antecedência a lista de obras literárias cuja leitura é obrigatória para o Vestibular 2024. Além disso, a universidade lançou uma série de podcasts sobre as obras literárias para ajudar os candidatos a se prepararem para o exame.

Confira a seguir as obras que os candidatos devem ler na íntegra para responder as questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira:

Romances: Úrsula, de Maria Firmina dos Reis; Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior; O mez da grippe, de Valêncio Xavier.

Crônica: A alma encantadora das ruas, de João do Rio.

Contos: Velhos, de Alê Motta.

Roteiro: O ano em que meus pais saíram de férias, de Cláudio Galperin, Cao Hamburguer, Bráulio Mantovani e Anna Muylaert.

Acesse o site da UFSC para consultar o conteúdo programático do Vestibular 2024.

