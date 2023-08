UFT abre período de inscrição do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, o período de inscrição para o Vestibular 2024, que visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. O processo seletivo é realizado pela UFT em parceria com a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

De acordo com o edital, a UFT receberá as inscrições até as 23h59 do dia 11 de setembro de 2023. A taxa de inscrição é no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Continue a leitura para conferir mais informações sobre o processo seletivo!

Vestibular 2024: Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital, as inscrições para o Vestibular 2024 estão sendo recebidas de forma virtual, através do site da Copese (Comissão Permanente de Seleção). Portanto, os interessados devem acessar o site dentro do prazo estabelecido e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, é necessário informar todos os dados pessoais e escolares solicitados, além de escolher uma opção de curso de graduação. É também no momento da inscrição que os interessados devem indicar o desejo em concorrer às vagas reservadas para o sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 12 de setembro.

A UFT já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível no site da universidade. Conforme estabelecido no edital de isenção, tiveram direito ao benefício os estudantes que puderam comprovar se enquadrar em uma das seguintes modalidades:



Você também pode gostar:

1ª modalidade : candidatos beneficiários de políticas públicas de transferência de renda e inscritos no Cadastro único ( CadÚnico );

: candidatos beneficiários de políticas públicas de transferência de renda e inscritos no Cadastro único ( ); 2ª modalidade: candidatos que possuam a renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

Provas do Vestibular 2024

A seleção dos inscritos será feita por meio do desempenho obtido por eles em provas aplicadas pela UFT. A avaliação abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio. Conforme o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023.

O edital indica ainda que a aplicação acontecerá em dois turnos, com duração de quatro horas cada. No período da manhã, o fechamento dos portões será às 8h, enquanto no horário vespertino, os portões fecham às 14h30.

As provas serão aplicadas em Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis, cidades para as quais haverá oferta de vagas. No entanto, para os candidatos ao curso de Medicina as provas serão, exclusivamente, em Palmas e Araguaína. O candidato deverá indicar a cidade que deseja fazer a prova no momento da inscrição.

A avaliação contará com questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Além disso, a UFT aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFT está ofertando 968 vagas através do Vestibular 2024. De acordo com o edital, as oportunidades são para 51 opções de cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas entre diversos campi da UFT localizados na capital e no interior do Tocantins, havendo também vagas para a UFNT.

Do total das oportunidades, 377 vagas são para a seleção em ampla concorrência. Outras 589 vagas estão divididas entre as categorias de cotas: estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, pretos e pardos, indígenas e PcDs.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2024 está marcada para o dia 19 de dezembro. Na mesma data a UFT divulgará as orientações para as matrículas dos aprovados em 1ª chamada.