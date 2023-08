UFT publica edital do Vestibular 2024, com oferta de mais de 900 vagas

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) já publicou o edital de abertura, com as principais datas, regras e procedimentos referentes ao Vestibular 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos em cursos de graduação ofertados pela UFT de forma presencial no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com a universidade, a oferta é de mais de 900 vagas.

Além de definir as regras para participação no Vestibular 2024, o edital apresenta as principais datas e detalhamento quanto ao processo de seleção, como composição das provas e orientações para a inscrição.

Vestibular UFT 2024: Inscrições

De acordo com o edital, a UFT receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período de 25 de agosto ao dia 11 de setembro. O documento indica ainda que as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese).

No momento da inscrição, além dos dados pessoais e de contato, os candidatos deverão informar dados escolares e escolher também uma opção de curso de graduação. Poderão participar os estudantes que possuem o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa do ensino em 2023.

Os candidatos não isentos deverão gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 140,oo (cento e quarenta reais). A UFT receberá os pagamentos até o dia 12 de setembro.

Isenção da taxa A UFT já recebeu os pedidos de isenção da taxa. De acordo com o edital de isenção, terão direito ao beneficio os candidatos que possam comprovar que se enquadram em uma das seguintes modalidades: 1ª modalidade : candidatos beneficiários de políticas públicas de transferência de renda e inscritos no Cadastro único ( CadÚnico );

: candidatos beneficiários de políticas públicas de transferência de renda e inscritos no Cadastro único ( ); 2ª modalidade: candidatos que possuam a renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

A divulgação do resultado preliminar da isenção está prevista para o dia 9 de agosto, com recebimento de recursos nos dias 10 e 11 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, a UFT publicará o resultado final dos pedidos de isenção no dia 18 de agosto, no site de Seleção UFT.

Provas do Vestibular UFT 2024

Para a classificação dos inscritos, a UFT aplicará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A universidade ainda não publicou o edital de aberto, mas adiantou que a aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023.



Você também pode gostar:

As provas serão aplicadas em Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis, cidades para as quais haverá oferta de vagas. O candidato deverá indicar a cidade que deseja fazer a prova no momento da inscrição.

Os candidatos responderão a questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Além das questões objetivas, a UFT aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa. Essa avaliação solicita a produção de um texto dissertativo-argumentativo sobre tema da atualidade.

Oferta de vagas

O número de vagas ofertadas também não foi divulgado, mas estima-se que serão ofertadas cerca de mil vagas para ingresso em diversos cursos de graduação. A UFT sempre reserva metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas.

Os candidatos devem aguardar a publicação do edital de abertura, previsto para o dia 1º de agosto, para mais detalhes sobre o Vestibular UFT 2024.

Leia também Programa Futuras Cientistas oferece mais de 400 vagas para Professoras e Alunas de todo país; saiba mais.