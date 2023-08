UFT publica resultado final da isenção da taxa do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023. Aqueles que contestaram o resultado preliminar da isenção já podem conferir as respostas da UFT através do site da UFT.

Para consular somente o resultado da isenção, os estudantes devem clicar em “Consultar pedidos de isenção da taxa de inscrição”. Para conferir as respostas quanto aos recursos, é necessário clicar em “Consultar recurso contra o indeferimento de isenção”.

Os candidatos isentos estão dispensados de pagar a taxa de inscrição, enquanto os candidatos não isentos devem efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro.

De acordo com o edital de isenção, puderam solicitar o benefício da gratuidade na inscrição os candidatos que comprovaram que:

são beneficiários de políticas públicas de transferência de renda e inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

possuem a renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

Vestibular UFT 2024: Inscrições

O edital de abertura com as regras, procedimentos e principais datas do Vestibular 2024 já foi publicado. De acordo com o documento, o período de inscrição será entre o dia 25 de agosto e o dia 11 de setembro de 2023.

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Os interessados deverão acessar o site da Copese (Comissão Permanente de Seleção da UFT) no respectivo período e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No ato de inscrição, além de informar dados pessoais e escolares, o candidato também deverá escolher uma opção de curso de graduação. Poderão participar os estudantes que possuem o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa do ensino ainda em 2023.



Os candidatos não isentos deverão gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 140,oo (cento e quarenta reais). A data limite para o pagamento da inscrição é 12 de setembro.





Provas do Vestibular 2024

Ainda conforme as orientações do edital, para classificar os inscritos nesse vestibular, a UFT aplicará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023. Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis, cidades para as quais haverá oferta de vagas. O candidato deverá indicar a cidade que deseja fazer a prova no momento da inscrição.

Vagas e resultados

A oferta total da UFT é de 968 (novecentas e sessenta e oito) vagas através do Vestibular 2024. As oportunidades estão distribuídas entre 51 cursos de graduação de diversas áreas, ministrados de forma presencial. O edital estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas entre diversos campi da UFT localizados na capital e no interior do Estado do Tocantins.

Parte das vagas ofertadas pela universidade estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, cerca de metade das vagas são exclusivas para estudantes egressos de escolas públicas, considerando um recorte de renda. Há também percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultado

A publicação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada para as matrículas, está prevista para o dia 18 de janeiro de 2024. Na mesma data a UFT deve divulgar orientações para as matrículas.

Veja mais detalhes no edital do processo seletivo.

