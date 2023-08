UFVJM encerra inscrições para 3ª etapa da SASI 2023

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) encerra nesta terça-feira, dia 15 de agosto, o período de inscrição para a 3ª etapa da Seleção Seriada (SASI) 2023. De acordo com o cronograma, os interessados têm até as 23h59 (horário de Brasília) para se inscrever. O valor da taxa de inscrição é de R$ 115,00.

Essa 3ª etapa da SASI é referente ao Triênio 2021/2023. Desse modo, visa o ingresso de novos alunos que já passaram pelas 1ª e 2ª fases do processo seletivo. Os aprovados nesse triênio ingressarão no 1º semestre letivo de 2024.

SASI 2023: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível por meio do site da UFVJM. No momento da inscrição, os candidatos devem informar todos os dados pessoais e escolares e indicar a opção de curso de graduação desejada.

A participação nessa 3ª etapa da SASI é exclusiva para os estudantes que estejam cursando o 3º e último ano do Ensino Médio (ou que já tenham concluído) e que já tenham participado da 1ª e da 2ª etapa da SASI referente ao Triênio 2021/2023.

Após preencher o requerimento de inscrição e enviar as informações, os candidatos não isentos devem gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa. Para efetivar a inscrição, o pagamento deverá ser feito até amanhã, dia 16 de agosto.

A UFVJM já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível para consulta no site da universidade.

De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício os candidatos que cursaram ou estão cursando o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada e que podem comprovar estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal e/ou possuir renda familiar mensal inferior ou igual a 1,5 salário mínimo per capita.







Você também pode gostar:

3ª etapa da SASI

A UFVJM não realizará aplicação de provas para os candidatos inscritos na 3ª etapa. Conforme o edital, a universidade fará o aproveitamento das notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do respectivo ano.

Nesse sentido, somente as etapas 1 e 2 contarão com aplicação de provas e os interessados em participar da 3ª etapa deverão se inscrever no Enem 2023. O período de inscrição para o Enem 2023 foi de 5 a 16 de junho. Já a aplicação das provas acontecerão nos dias 5 e 12 de novembro de 2023.

1ª e 2ª etapas da SASI

A aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 3 de outubro, data de divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), no site da universidade.

Tradicionalmente, as provas da SASI contam com 45 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio, com a seguinte composição:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias : Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, e Educação Física.

: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, e Educação Física. Matemática e suas Tecnologias : Matemática.

: Matemática. Ciências Humanas e suas Tecnologias : História e Geografia.

: História e Geografia. Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação das notas obtidas pelos estudantes nas 1ª e 2ª etapas está prevista para o dia 30 de março de 2024. Já o resultado da 3ª etapa deve sair em até 20 dias úteis após liberação do resultado do Enem 2023. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o desempenho do exame está previsto para o dia 16 de janeiro de 2024.

Acesse os editais da SASI 2023 para mais detalhes.

Leia também Inep divulga as cartilhas do participante do ENCCEJA 2023 para ensino fundamental e médio; saiba mais.