última semana de inscrição para processo seletivo com 200 vagas

O banco Santander anuncia que as inscrições para o processo seletivo com 200 vagas estão chegando ao fim. As oportunidades são para trabalho híbrido.

Vale lembrar que a inscrição poderá ser feita até 18 de agosto por meio do Programa de Estágio Santander 2023 através do site oficial. As vagas são para São Paulo.

Vagas Santander As vagas são para estágio no banco Santander. Diante disso, os interessados precisam estar inseridos nos requisitos do programa. As regras incluem estar cursando a partir do segundo semestre da graduação, seja em curso tecnólogo ou de graduação, ter conhecimentos intermediários no Pacote Office (Excel, Word e PowerPoint), possuir boas habilidades de comunicação e relacionamento, ser proativo e estar disponível para estagiar 6 horas por dia, seguindo o modelo de trabalho híbrido. Detalhes oportunidades Santander Ao todo são 200 vagas para Santander para áreas como gestão de fundos, ESG, especialista em portfólio, tecnologia, marketing, estratégia, riscos & compliance, operações, inteligência de mercado, comercial, produtos, financeiro e business intelligence. A atuação será em áreas de Private Banking e Asset Management. A primeira área tem foco em oferecer soluções bancárias e financeiras para clientes Pessoas Físicas, enquanto a segunda área está voltada para a Gestora Global, que é a maior do Brasil, com um patrimônio de R$ 306 bilhões sob sua gestão. Como mencionado, o modelo de trabalho será híbrido com três dias presencial. Vale lembrar que os aprovados receberão benefícios, como bolsa-auxílio compatível com o mercado, recesso, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida e participação no programa de desenvolvimento – Academia Santander. Outras vagas abertas Além do Santander, se você busca por vagas abertas, saiba que as Americanas oferta muitas oportunidades para diferentes cargos e regiões do país. Ao todo são 234 vagas. Além da remuneração mensal, os aprovados terão direito aos segunites benefícios: Vale Refeição

Plano de saúde Bradesco

Plano odontológico Amil

Seguro de vida

Proposta salarial alinhada ao plano de cargos e salários, avaliação técnica e pretensão salarial

Descontos em lojas físicas e online das marcas Americanas, Submarino e Shoptime

Oportunidade de participar de meetups e eventos de troca de conhecimento

Acesso a uma plataforma interna com cursos e treinamentos

Descontos em diversos estabelecimentos por meio do aplicativo Allya

Ambiente de trabalho colaborativo para aprendizado contínuo Vagas abertas Confira a seguir as oportunidades ofertadas: Advogado Tributário Junior | Tributário Localização: Rio de Janeiro

Área: Jurídico Advogado Tributário Sênior | Fiscal | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Jurídico Advogado(a) Tributário Pleno | Fiscal Localização: Rio de Janeiro

Área: Fiscal Analista Comercial Júnior | Comercial | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Comercial Analista Comercial Pleno | Comercial | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Marketing Analista Comercial Sênior | Americanas Empresas Localização: São Paulo

Área: Comercial Analista Comercial Sênior | Comercial | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Marketing Analista Contábil Sênior | Financeiro Localização: Rio de Janeiro

Área: Financeiro Analista de Abastecimento Júnior | Abastecimento | Americanas S.A Localização: Rio de Janeiro

Área: Marketing Analista de Abastecimento Pleno | Abastecimento Localização: Rio de Janeiro

Área: Comercial Como se inscrever nas vagas abertas? Os interessados poderão se inscrever por meio do link oficial do processo seletivo: Processo Seletivo Americanas. O processo ainda está aberto. Para isso, basta você preencher os dados, olhar o cargo, região e se atentar aos requisitos necessários. Outras vagas de emprego Além do Santander e Americanas, são muitas vagas de emprego abertas no país. Os concursos e seleções anunciam que estão abertas 328 oportunidades para diversos cargos. As chances são para vários níveis de escolaridade para várias cidades de Pernambuco. As remunerações podem chegar a R$ 7,9 mil. Vagas de emprego- lista Confira a lista de editais: Prefeitura de Olinda A prefeitura de Olinda anuncia que as inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto. Ao todo são 24 vagas para nível médio. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) As inscrições estão abertas até o dia 13 de agosto com salários acima de R$ 3 mil. As oportunidades são para nível médio. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) As inscrições estão abertas até o dia 14 de agosto. Ao todo são 114 vagas abertas e salários de R$ 4,5 mil. As vagas de emprego são para médio e superior. Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes A prefeitura informa que as inscrições estarão abertas até o dia 21 de agosto. Ao todo são 24 vagas com salários de 2 mil reais.

Fonte: Notícias Concursos