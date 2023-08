último dia de inscrição para 63 vagas

As inscrições para o processo seletivo AZUL estão chegando ao fim. Ao todo são 63 vagas para vários cargos.

As oportunidades são para Barueri, Jundiaí e Campinas e os interessados poderão se inscrever até esta quarta-feira, 16 de agosto.

Processo seletivo AZUL

Confira as vagas de acordo com o municipio e o cargo:

Barueri/SP: As vagas englobam várias áreas, como Engenharia, Operações, Negócios, Finanças, Ciências Humanas e Tecnologia. Aqueles que desejam se inscrever devem estar matriculados em cursos relacionados a negócios, engenharia, finanças, ciências exatas, humanas ou tecnologia. O compromisso de estágio é de 6 horas diárias, com opções de turno matutino ou vespertino.

Campinas/SP: As vagas são destinadas às áreas de Engenharia, Operações e Negócios. Estudantes de cursos relacionados a negócios e engenharia são elegíveis para essas oportunidades. A carga horária de estágio é de 6 horas diárias, seja no período da manhã ou da tarde.

Jundiaí/SP: Essa oportunidade está disponível para estudantes de Engenharia e áreas afins de Negócios. A carga horária de estágio é de 6 horas diárias, com a possibilidade de escolher entre o turno da manhã ou da tarde.

Requisitos das vagas Azul

Para se inscrever é preciso cumprir estes requisitos:

matriculado em um curso superior ou tecnólogo, estar no mínimo no 2º semestre e ter 18 anos de idade ou mais;

estar em sintonia com os valores e cultura da empresa Azul.

Embora o conhecimento de inglês não seja obrigatório, pode ser considerado como um diferencial durante o processo de seleção.

Além da bolsa auxílio compatível com o mercado, a empresa oferta estes benefícios:



passagens aéreas, refeitório no local, auxílio-transporte, plano de saúde e odontológico, acesso ao Gympass e ao Zenklub.

Como se inscrever nas vagas Azul?

Para participar, é preciso se candidatar ao processo seletivo devem acessar o site da empresa até o dia 16 de agosto. O processo de seleção compreende várias etapas:

incluindo um teste online,

avaliação de adequação à cultura da Azul,

uma oficina de ideias presencial,

entrevista final também presencial,

por fim, a fase de contratação.

Outras vagas

Mais vagas para estudantes de vários níveis de escolaridade. As oportunidades são para 30 vagas em diferentes áreas.

As vagas são para os alunos dos seguintes estados: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais.

Vagas para estudantes

As chances são para 30 vagas de atuação, para o novo programa de estágio da PepsiCo, chamado de First Gen, são para as áreas de Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvolvimento, Vendas, Insights, Operações, Jurídico, Marketing, T.I. e Finanças.

Dentre os motivos da abertura das vagas, está a chance de entrar no mercado de trabalho. O programa terá prazo máximo de 2 anos e proporciona treinamentos técnicos e comportamentais, além de ir podendo fazer seu próprio networking.

Quem pode participar das vagas para estudantes

Para participar é preciso seguir estes requisitos:

Estar matriculado no penúltimo ou último na graduação, com a formação prevista entre setembro de 2024 a agosto de 2025.

Também precisa ter disponibilidade para atuar nas cidades onde possuem vagas.

As oportunidades são para os seguintes municípios:

São Paulo: São Bernardo do Campo, Itu, São Paulo, Sorocaba e Valinhos;

São Bernardo do Campo, Itu, São Paulo, Sorocaba e Valinhos; Paraná: Curitiba;

Curitiba; Rio Grande do Sul: Porto Alegre;

Porto Alegre; Bahia: Feira de Santana;

Feira de Santana; Pernambuco: Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes;

Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes; Minas Gerais: Sete Lagoas e Contagem.

Além de bolsa auxílio alinhado com o mercado, os aprovados ainda receberão:

plataforma de idiomas gratuito,

vale-refeição ou restaurante (conforme a localidade da vaga),

vale-transporte,

estacionamento ou cartão mobilidade,

seguro de vida,

auxílio funeral,

cartão de boas festas para o final do ano e outros benefícios

Inscrições vagas para estudantes

As inscrições estão chegando ao fim. Os interessados poderão se cadastrar por meio do First Gen – Programa de Estágio PepsiCo, podem se inscrever até o próximo sábado, dia 19 de agosto.

O processo avaliativo vai envolver as seguintes etapas:

avaliações onlines (habilidades digitais e solu), jornada gameficada, entrevista com as lideranças e RH.

O início das atividades será em setembro deste ano.