Último dia de inscrição para 67 vagas DESTE concurso da Polícia Militar

Mais um concurso da Polícia Militar está nos últimos momentos de inscrição. Ao todo são 67 vagas para nível médio e superior.

As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), organizador da seleção.

Sobre a taxa, será R$ 100 para técnicos e R$ 120 para médicos. No que se refere ao período de inscrições, serão esclarecidos nos editais divulgados junto ao portal da banca em tempo oportuno.

Vagas concurso da Polícia Militar

Serão 67 vagas para o concurso PMERJ nos seguintes cargos:

Cabo PM Especialista (QPMP-6) do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) – 25 vagas

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) – 42 vagas Anestesiologia: 1 vaga; Cirurgia Geral: 1 vaga; Cirurgia Pediátrica: 1 vaga; Cirurgia Vascular: 1 vaga; Cirurgia Vascular – Endovascular: 1 vaga; Clínica Médica: 20 vagas; Neurocirurgia: 4 vagas; Ortopedia: 1 vaga; Psiquiatria: 7 vagas; Radiologia: 1 vaga; e Terapia Intensiva – Adulto: 4 vagas.



Os salários do concurso da Polícia Militar variam a depender do cargo, sendo:

Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS): R$ 8.716,46; e

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS): R$ 4.637,26

Após o estágio, os valores são:

1º Tenente PM Médico: R$ 11.505,73;

Cabo PM Especialista: R$ 6.028,45.



Requisitos concurso da Polícia Militar

Os requisitos dependem do cargo, veja:

Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) Idade entre 18 e 32 anos; Ter Diploma devidamente registrado ou Certificado de conclusão de Curso Superior em Medicina ou de Bacharelado em Medicina, em nível de graduação Ter certificado de conclusão com aproveitamento de Programa de Residência Médica na especialidade da área a qual se inscreveu, em programa reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Certificado de Conclusão com aproveitamento do Curso de Especialização, em curso reconhecido pelo MEC ou Título de Especialista obtido na Associação Médica Brasileira, ou suas afiliadas, TODOS na respectiva área de especialização que o candidato optou na inscrição; e Inscrição no CRM.



Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) Idade entre 18 e 32 anos; Ter Diploma devidamente registrado ou Certidão de conclusão, acompanhada do histórico escolar, de ensino de nível médio em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Ter concluído a formação em nível médio na categoria de Técnico em Enfermagem em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, apresentando o Diploma ou certidão de conclusão acompanhada do histórico escolar, expedidos por instituição cujo curso seja devidamente reconhecido pelo MEC; e Inscrição no Corem.



Como serão as provas do concurso da Polícia Militar

As provas do concurso serão divididas em várias fases e a fase objetiva deve acontecer no dia 01 de outubro. Confira:

Prova objetiva;

Preenchimento do Formulário de Informações Confidenciais (FIC) e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público, de caráter eliminatório;

Teste de Aptidão Física;

Exame psicológico;

Exame de saúde;

Exame Social e toxicológico;

Avaliação documental; e

Prova de títulos.

Edital para técnico de enfermagem

Edital para Oficial médico

Outros concursos PM

O concurso PM SE (Polícia Militar de Sergipe) já tem prazo estipulado para novo edital. O certame é um dos mais esperados pelos concurseiros que buscam seguir carreira de segurança pública.

Em entrevista ao jornal da FAN, da FAN FM, o governador do estado, Fabio Mitidieri, destacou: “Para o ano que vem deveremos ter concurso da PM também”.

Contudo, é importante deixar claro que o coronel Alexsandro Ribeiro havia dito que o certame iria ser liberado ainda em 2023.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre quantitativo de vagas e cargos do novo edital. Após a autorização do edital, será formada a comissão responsável pelo certame na qual escolherá a banca. A empresa organizadora vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Como foi o último concurso PM SE O último concurso aconteceu em 2018 e foram ofertadas 330 vagas. Desse total, 300 para soldados e 30 para oficiais. A banca organizadora, na ocasião, foi o IBFC. Para o cargo de soldado foram 240 vagas para homens e 60 para pessoas do sexo feminino. Já para oficiais, oram 24 para homens e seis para mulheres. A escolaridade de soldado foi nível médio e oficial, nivel superior. Demais requisitos concurso PM SE Além de requisitos necessários, os interessados precisaram: idade de 18 a 35 anos;

altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres;

carteira de habilitação a partir da categoria “B”. Os candidatos realizaram provas objetivas e demais fases: testes de aptidão física;

avaliação psicológica;

pesquisa de conduta social, reputação e idoneidade. As disciplinas se diferenciavam de acordo com o cargo. Para soldado foram: língua portuguesa;

matemática;

informática básica;

atualidades;

conhecimentos gerais do estado;

noções de direito.