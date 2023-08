Último dia de inscrição para o concurso do CORE

O concurso do CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais) anuncia último dia de inscrição para 441 vagas.

As oportunidades são para Minas Gerais. Os interessados poderão se inscrever no endereço eletrônico do Instituto Consullan. O valor da inscrição varia entre R$ 50 a R$ 96,03.

Vagas concurso do CORE MG

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Das 441 vagas, 11 são para provimento imediato. Confira as oportunidades abaixo:

Nível fundamental

auxiliar de limpeza (2 vagas + 50 CR) exige escolaridade mínima de ensino fundamental completo e recebe o salário inicial de R$ 1.398,39.

Nível médio

assistente administrativo (3 + 100 CR), fiscal – Belo Horizonte (1 + 50 CR), fiscal – Governador Valadares (1 + 50 CR), fiscal – Montes Claros (1 + 50 CR), fiscal – Varginha (1 + 50 CR) e recepcionista (1 + 50 CR). O salário de recepcionista será de R$ 2.733,77, já os demais cargos receberão em torno de R$ 3,4 mil.

Nível superior

advogado júnior (1 + 30 CR). O salário é de R$ 8.296,73. Além dos salários, os aprovados receberão os seguintes benefícios: auxílio-alimentação no valor de R$ 40,50 por dia útil trabalhado; plano de saúde; e vale-transporte.



Como serão as provas do concurso do CORE MG?

As provas estão marcadas para 15 de outubro de 2023. A fase objetiva vai contar com questões gerais e específicas sobre as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

raciocínio lógico-matemático;

conhecimentos gerais (atualidades); e/ou

conhecimentos específicos.

Vagas concurso MP MG

Ao todo serão 75 vagas imediatas para cargos de Promotor de Justiça Substituto. Para se inscrever os candidatos precisam ter concluído o curso de Direito, além de três anos de prática de atividade jurídica. Sobre as atribuições do cargo podemos citar:

Promover reuniões mensais internas para fixação de orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação sobre matéria administrativa, com comparecimento obrigatório, salvo motivo justificado;

Dar posse e exercício aos auxiliares administrativos nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça;

Organizar os serviços auxiliares da Promotoria de Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos executados; dentre outras.

Como serão as provas do concurso MP MG?

A fase objetiva vai acontecer no dia 20 de agosto. Além disso, os candidatos serão submetidos às seguintes etapas:

2ª etapa – Provas Especializadas, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª etapa – Exame psicotécnico e exames de higidez física e mental, de caráter subsidiário;

4ª etapa – Provas Orais, de caráter eliminatório e classificatório;

5ª etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

As disciplinas que serão cobradas na fase objetiva são:

GRUPO TEMÁTICO I

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Teoria Geral do Ministério Público (Leis Orgânicas: Doutrina, Legislação)

Direito Eleitoral

Direito Financeiro e Tributário

GRUPO TEMÁTICO II

Direito Penal e Criminologia

Direito Processual Penal

GRUPO TEMÁTICO III

Direito Civil

Direito Processual Civil

GRUPO TEMÁTICO IV

Direito Material Coletivo (Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos)

Direito Processual Coletivo

Vale lembrar que os locais das provas do concurso MP MG ainda serão divulgados em tempo hábil. Sobre a estrutura, ao todo serão 80 questões sobre os temas acima, sendo 20 questões para cada Grupo Temático e a cada questão correta será atribuído 0,5 (meio) ponto.

Provas especializadas do concurso MP MG

A partir da segunda etapa serão as chamadas provas especializadas. Ao todo serão 04 provas escritas tendo as seguintes regras:

pode haver consulta à legislação desacompanhada de anotações (inclusive manuscritas, tais como remissões a outros dispositivos/artigos ou comentários, textos sublinhados ou destacados),

vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas, orientação jurisprudencial, exposição de motivos, obras que contenham formulários e/ou modelos, dicionários e apostilas, sendo eliminado o candidato que portar ou fizer uso desses materiais durante a realização das provas.

Os exames psicotécnicos do concurso MP MG, uma das etapas necessárias da seleção, serão realizadas no Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Procuradoria-Geral de Justiça. Contudo, o edital informa que poderão ser solicitados exames complementares, a depender da necessidade em questão.

Sobre a prova oral e avaliação de títulos

A prova oral do concurso MP MG está marcada para o período de 11 de março a 2 de abril de 2024. O sorteio vai acontecer no dia da prova e a principal função é avaliar o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.