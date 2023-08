ÚLTIMO DIA para Renegociar suas DÍVIDAS e aproveitar oportunidade!

O Governo tem se esforçado nos últimos dias para garantir o bem-estar econômico de seus cidadãos. Uma dessas iniciativas é a oportunidade para os brasileiros renegociarem suas dívidas atrasadas. Este artigo traz uma análise detalhada dessa oportunidade e do processo de participação.

O prazo final para os brasileiros renegociarem suas dívidas atrasadas, independentemente do valor ou natureza da dívida, é até sexta-feira (11/08). A ação está sendo coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e recebeu o nome de “Renegocia!“.

Objetivo do Renegocia!

O objetivo principal da ação “Renegocia!” é ajudar os cidadãos em dificuldades financeiras a lidar com suas dívidas antes que se tornem insustentáveis. Além disso, a iniciativa visa prevenir o superendividamento, garantindo um valor mínimo de existência aos cidadãos.

Ação Governamental

Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou um decreto que aumentava o valor do mínimo existencial de R$ 303 para R$ 600. Isso significa que uma quantia mínima de renda é protegida por lei em casos de superendividamento.

Escopo da Renegociação

O “Renegocia!” não se limita apenas a dívidas bancárias. Inclui também outros tipos de dívidas, como as do varejo. No entanto, dívidas de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário foram excluídas das negociações.

Quem pode participar do Renegocia!?

Embora o foco principal da ação é a prevenção do superendividamento, qualquer consumidor com dívidas atrasadas tem direito de participar. Não há limites para os valores das dívidas ou da renda do consumidor.



Os consumidores interessados em renegociar suas dívidas devem procurar os órgãos de defesa do consumidor mais próximos de sua localidade. Isso inclui o Procon, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as associações de defesa do consumidor. Além disso, é possível usar o portal consumidor.gov.br para a negociação das dívidas.

Como realizar a negociação no portal consumidor.gov.br?

Os consumidores que optarem pela negociação online devem acessar o portal consumidor.gov.br utilizando sua conta Gov.br prata ou ouro. Assim, ao selecionar o credor, o próximo passo é formalizar o pedido, escolhendo a opção “Renegociação/parcelamento de dívida” no campo “Problema”.

Em resumo, isso permite que o processo de renegociação seja iniciado de forma rápida e prática. Na seção “Descrição da Reclamação”, o consumidor deve indicar seu interesse em participar da ação de renegociação de débitos. Desse modo, o credor, por sua vez, fornecerá uma resposta que será cuidadosamente avaliada pelo consumidor.

Benefícios da Renegociação de Dívidas

Renegociar dívidas pode trazer vários benefícios. Além de aliviar o estresse financeiro, pode melhorar a pontuação de crédito, tornar as dívidas mais gerenciáveis e proporcionar uma sensação de controle sobre as finanças.

A iniciativa “Renegocia!” é uma oportunidade valiosa para os consumidores brasileiros renegociarem suas dívidas. Sendo uma chance de retomar o controle de suas finanças e evitar o superendividamento.

Os consumidores devem sempre estar cientes de suas obrigações financeiras e fazer o possível para evitar o acúmulo de dívidas. Além disso, é importante procurar ajuda profissional quando se sentir sobrecarregado por dívidas.

Diferenças entre o Renegocia! e o programa Desenrola Brasil

Vale destacar as principais diferenças entre o Renegocia! e o programa Desenrola Brasil, outra iniciativa do governo federal voltada para a negociação de dívidas. Enquanto o Desenrola Brasil estabelece o limite de dívidas até R$ 5 mil e renda do consumidor não superior a R$ 20 mil, o Renegocia! não impõe restrições de valores ou de renda pessoal.

Ademais, as negociações no Renegocia são acompanhadas e monitoradas pelos órgãos de defesa do consumidor, proporcionando maior segurança e suporte ao consumidor.

Mais informações sobre o Renegocia!