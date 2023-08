Último show de Taylor Swift em LA atrai Sydney Sweeney, Emma Stone e mais

Taylor Swift encerrou a noite final de seus shows em LA com um estrondo – toneladas de estrelas aparecendo para vê-la se apresentar, e uma grande revelação no palco para agitar os fãs obstinados de Taylor.

Até John Krasinski dar Emily Blunt dirigiu-se ao show esgotado de Taylor para uma noite de encontro … mas certamente não era um lugar tranquilo no SoFi.

Taylor tirou um tempo do show de quarta-feira para anunciar a data de lançamento por seu álbum “1989 (Taylor’s Version)” … que obviamente deixou os fãs loucos.

Conforme relatamos, celebridades apareceram em seus shows em Los Angeles na semana passada, incluindo pessoas como Sabor Sabor , Kevin Costner dar Vanessa Bryant com suas filhas.

Você deve se lembrar, Taylor iniciou sua turnê “Eras” em março no Arizona, e tem atravessado o país com seu setlist de mais de 3 horas. LA é, tecnicamente, o fim de sua perna nos Estados Unidos – ela se internacionalizará no ano que vem – mas agora ela adicionou mais alguns shows nos Estados Unidos para o final de 2024.