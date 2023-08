Nesta terça-feira, 29 de agosto, marca o último dia de depósitos tanto para o Bolsa Família quanto para o Vale-Gás. Em suma, o acúmulo desses dois benefícios resulta em um valor médio de R$ 710, representando um auxílio financeiro significativo para milhões de brasileiros. Dessa forma, esses pagamentos tiveram início no dia 18 de agosto e continuaram a atender novos grupos ao longo do mês.

Bolsa Família e Vale-Gás: últimos depósitos do mês de agosto são realizados

O mês de agosto traz consigo uma particularidade no calendário social brasileiro. Nesse período, a Caixa Econômica Federal (CEF), agente executor desses programas, distribui os pagamentos tanto para o Bolsa Família quanto para o Vale-Gás.

Dessa forma, a combinação desses benefícios pode resultar em um montante que chega a impressionantes R$ 710 em média. Em suma, o valor médio de R$ 710 é resultado da parcela de R$ 600 proveniente do Bolsa Família e de mais R$ 110 referentes ao Vale-Gás.

Contudo, é fundamental ressaltar que o auxílio gás, conhecido como Vale-Gás, é destinado a um grupo restrito, composto por aproximadamente seis milhões de beneficiários.

Pagamento acumulado: uma ocorrência de dois em dois meses

O depósito conjunto dos benefícios Bolsa Família e Vale-Gás é uma prática que ocorre em intervalos regulares de dois meses. A última vez que esse acúmulo foi realizado foi no mês de junho, e o próximo está previsto para acontecer apenas em outubro.

A cada cronograma de pagamentos, a Caixa Econômica Federal disponibiliza os valores do Bolsa Família e do Vale-Gás nos últimos dez dias úteis de cada mês. Desse modo, esses benefícios são liberados gradativamente, seguindo uma sequência determinada pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de pagamentos para agosto



De acordo com o calendário definido, o valor médio de R$ 710 para o Bolsa Família e Vale-Gás será pago ao grupo de beneficiários com NIS final 8, no dia 29 de agosto. Assim sendo, esse cronograma estende-se até o dia 31 do mesmo mês, quando os pagamentos serão destinados aos beneficiários com NIS final 0.

Requisitos para recebimento do Bolsa Família e Vale-Gás em agosto

No entanto, é fundamental compreender os critérios para ser elegível aos benefícios do Vale-Gás e do Bolsa Família. Em resumo, o Vale-Gás é um programa que atualmente cobre 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg.

Em suma, os pagamentos são realizados a cada dois meses para cidadãos que atendem aos requisitos. Por isso, é importante notar que, dado o alcance limitado do programa, certas regras de prioridade foram estabelecidas. Dessa forma, isso inclui preferência para:

Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias com maior número de integrantes;

Famílias beneficiárias do Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor, utilizando informações da averiguação, quando disponíveis.

Regras específicas do Bolsa Família

As regras do Bolsa Família também devem ser levadas em consideração. Assim, são elas:

Realização de acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento da saúde nutricional de crianças com idade inferior a 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Mantenha o seu CadÚnico atualizado

É muito importante que o cidadão mantenha o seu Cadastro Único (CadÚnico) atualizado para garantir o recebimento dos valores referentes ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás, bem como, a outros valores adicionais, caso possua elegibilidade. Além disso, acompanhe as informações oficiais do Governo Federal sobre os benefícios sociais.