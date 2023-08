últimos dias de inscrição para atividades

Se você ainda não submeteu sua proposta de atividade para a Semana de Inovação 2023, agora é a hora de agir. Confira informações importantes!

Últimos dias para inscrição nas atividades da Semana de Inovação 2023

Com o prazo para envio das propostas se encerrando no dia 25 de agosto de 2023, esta é a última semana para garantir a sua participação e contribuir para um evento repleto de aprendizado e inspiração.

Reconectar para reconstruir: tema da 9ª edição da Semana de Inovação

Com o tema “RECONECTAR PARA RECONSTRUIR”, a Semana de Inovação 2023 alcança sua 9ª edição. Este evento imperdível está programado para ocorrer de forma híbrida, combinando atividades presenciais e online, nos dias 7 a 9 de novembro, em Brasília.

Por isso, essa é uma oportunidade única para se envolver com mentes criativas e comprometidas, todas unidas pelo objetivo comum de impulsionar a inovação na esfera pública.

Submissão de propostas de atividades: faça parte da construção colaborativa

A submissão de propostas de atividades é o coração da Semana de Inovação. Desse modo, você pode contribuir com suas ideias e experiências, criando um ambiente colaborativo e democrático para moldar o evento.

O evento objetiva destacar iniciativas de alta qualidade que possam inspirar inovação no setor público. Assim, trazendo metodologias, técnicas e abordagens que possam ser diretamente aplicáveis ou indiretamente influenciar a rotina de trabalho.



Você também pode gostar:

Modalidades de inscrição: presencial e online

Para atender a diversos interesses e preferências, duas modalidades são oferecidas para suas atividades:

Atividade presencial

Nesta categoria, a ênfase está na construção colaborativa e na interatividade. Desse modo, suas atividades presenciais oferecerão oportunidades práticas de aprendizado e troca de conhecimento. Em suma, essas atividades ocorrerão na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), localizada em Brasília.

Formulário de inscrição para atividades presenciais: https://bit.ly/inscricao-atividade-presencial

Formulário de inscrição para atividades online: https://bit.ly/inscricao-atividade-online

A atividade online é para quem prefere a comodidade do ambiente virtual. Dessa forma, existem propostas para oficinas online, cada uma com duração de 2 horas e capacidade para acomodar de 20 a 40 participantes.

Portanto, essa é uma excelente oportunidade para estimular grupos a explorar, desenvolver e implementar ideias inovadoras de maneira colaborativa.

Um evento de grande impacto

A Semana de Inovação 2023 está se consolidando como o principal evento de inovação pública na América Latina. Realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria com o Ministério da Economia, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), este evento conta com patrocínio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Fiocruz e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Além disso, recebe apoio do Instituto Eldorado e da participação de diversas instituições do Governo Federal, organismos internacionais, grupos da sociedade civil e representantes do setor privado. Desse modo, aproveite esta oportunidade para fazer parte de um evento que moldará o futuro da inovação no setor público. Envie sua proposta de atividade até o dia 25 de agosto de 2023.

A inovação na era digital

A era digital não apenas trouxe avanços tecnológicos impressionantes, mas também revolucionou a maneira como fazemos negócios, nos comunicamos e interagimos com o mundo ao nosso redor.

Nesse contexto, a inovação desempenha um papel fundamental, impulsionando a evolução constante e abrindo novas possibilidades. Vamos explorar como a inovação floresce na era digital e como ela está impactando nossas vidas.

Apesar de todos os benefícios, a era digital também trouxe desafios éticos e sociais que precisam ser abordados. Questões de privacidade de dados, segurança cibernética e o impacto da automação no emprego são apenas algumas das preocupações que surgiram com o avanço tecnológico. Portanto, é essencial abraçar a inovação, entender suas nuances e trabalhar juntos para aproveitar ao máximo esse emocionante período da história humana.