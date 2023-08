Últimos dias de inscrição para concurso com quase 20 mil vagas

Entre as atribuições do cargo estão:

zelar pela limpeza externa do prédio da câmara municipal, inclusive manutenção dos jardins; zelar pela limpeza interna do prédio da câmara, incluindo a limpeza, conservação e pequenas manutenções; servir café durante as sessões plenárias ordinárias e extraordinárias da câmara; e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

Requisitos concurso MG

Os requisitos básicos são:

I- Possuir nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18/04/1972 e art. 12, § 1º c/c art. 37, inciso I da Constituição da República.

II – Ter completado 18 (dezoito) anos de idade.

III – Estar plenamente no gozo de seus direitos políticos.

IV – Estar em dia com suas obrigações militares.

V – Não possuir antecedentes criminais, especialmente sentença criminal condenatória transitada em julgado.

VI – Gozar de boa saúde física, mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções que lhe serão atribuídas.

VII – Possuir habilitação profissional e técnica para o exercício da função, quando for o caso.

Como serão as provas do concurso MG?

O certame informa que serão duas fases. Além da prova objetiva, os candidatos serão submetidos à fase prática. O exame vai acontecer no dia 17 de setembro de 2023.

Sobre a prova objetiva, serão 30 questões divididas da seguinte forma:

10 questões de língua portuguesa;

10 de conhecimentos gerais;

5 de raciocínio lógico-matemático; e

5 de legislação municipal.

Na fase prática serão avaliados os conhecimentos e a habilidade do candidato na execução dos trabalhos específicos do cargo.

Poderá ser exigido do candidato a demonstração de que tem o conhecimento em Noções de limpeza, organização, e conhecimento de equipamentos, materiais de limpeza usados para o exercício da função e matérias correlacionados a área.

A indicação/escolha das tarefas a serem realizadas se dará de forma discricionária por profissional competente. O tempo de realização é de 10 minutos.