Últimos dias de inscrição para trabalhar na CLARO; não perca!

O processo seletivo da Claro está nos últimos dias. Portanto, se você está interessado, não perca tempo. Os cadastros poderão ser realizados até dia 31 de agosto, quinta-feira.

Ao todo serão ofertadas 50 vagas e distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, por isso, estudantes que tiverem interesse precisam ficar atentos ao prazo final de participação.

As oportunidades são para as seguintes áreas:

Comunicação, Marketing e Serviços; Finanças, Compras e Logística; Jurídico; Novos Negócios; Recursos Humanos; Soluções Digitais & Gestão de Dados; e Tecnologia & Segurança da Informação

A principal função das oportunidades é atrair jovens nas áreas citadas acima e proporcionar oportunidades por meio do programa de estágio.

Quem pode trabalhar na Claro

Para participar do processo seletivo é preciso cumprir os seguintes requisitos:

estar matriculado como estudante do ensino superior, com a previsão de completar a graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, sendo aceitos cursos de tecnólogo e bacharelado.

Os estudantes destes cursos poderão se inscrever:



Design, Design Gráfico, Marketing, Música, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Comunicação e Marketing, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Administração, todos os campos da Engenharia, Ciência da Computação, Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Informação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Direito e cursos correlacionados à Tecnologia da Informação.

Remuneração e benefícios para trabalhar na Claro

Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil. Além disso, os benefícios concedidos são:

seguro de vida, auxílio para transporte, plano de saúde (extensível aos dependentes), plano odontológico, vale-refeição e também o benefício Combo Colaborador, que proporciona um desconto de 30% nos serviços de TV, Telefone Fixo e Internet Fixa e Móvel.

Como se inscrever e trabalhar na Claro?

Para participar desse processo seletivo da Claro, os estudantes interessados que querem preencher uma das 50 vagas disponíveis devem se inscrever para o Programa de Estágio Claro até o dia 31 de agosto.

Os chamados deverão passar por outras fases, além da inscrição, como avaliação online e entrevista. A lista dos aprovados será divulgada em setembro.

Outras oportunidades

Quem deseja preencher uma das vagas no banco precisam se atentar nesta oportunidade. O BS2, banco digital com atuação focada em empresas, anuncia que as chances estão abertas.

A contratação será para as áreas de Câmbio, Produtos, Risco, PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), Segurança da Informação,Tesouraria, Gestão Orçamentária, Comercial, entre outras.

Vagas no banco

Os interessados precisam estar matriculado em um curso de graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), ter disponibilidade para estagiar presencialmente em São Paulo ou Belo Horizonte, e estar com previsão de formatura a partir de dezembro de 2024.

Outros requisitos para se inscrever são:

Estar cursando o ensino superior – bacharelado ou licenciatura;

Previsão de conclusão a partir de Dezembro de 2024;

Disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG)

As oportunidades das vagas no banco são para áreas com déficit de funcionários. Sobre o assunto, a superintendente de Pessoas e Cultura do BS2, Patrícia Braga, destacou:

“Como um banco focado em empresas, existem algumas especificidades que devem ser consideradas para o perfil do estagiário. Atentos às demandas dos nossos clientes e de todo esse ecossistema, nosso objetivo é desenvolver profissionais aptos a atuarem nesse nicho”.

A remuneração dos aprovados nestas vagas no banco nos cargos será de R$ 2.192,88, além de benefícios como vale-refeição, seguro de vida, vale-transporte, day off e gympass.

É importante deixar claro que as chances são para as áreas de Câmbio, Produtos, Risco, PLD ( Prevenção à Lavagem de Dinheiro), Segurança da Informação,Tesouraria, Gestão Orçamentária, Comercial, entre outras.

Como vai funcionar o processo de avaliação

Além da inscrição, os candidatos serão avaliados mediante outras fases, sendo estas: painéis on-line, que acontecerão de 21 a 25 de setembro, e entrevistas (presenciais e/ou on-line), de 28 de setembro a 2 outubro. O resultado final será anunciado a partir da 2ª semana de outubro.