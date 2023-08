Últimos dias de inscrição para vagas em todo o país

As oportunidades da FIOCRUZ para todo o país estão chegando ao fim. As vagas são para nível médio, técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever até dia 17 de agosto. Portanto, estamos nos últimos dias de cadastro. Confira mais detalhes.

Vagas FIOCRUZ

As vagas são para médio e superior em diversos cargos. O novo processo seletivo garante vagas para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Bahia, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Ceará, além do Distrito Federal.

Para nível médio e técnico, as vagas são para estes cargos:

Técnico em administração; Técnico em análises clínicas; Técnico em biotecnologia; Técnico em meio ambiente; Técnico em mecânica; Técnico de edificações; Técnico de laboratório em patologia clínica; Técnico em análises clínicas; Técnico em química; e Técnico em biotecnologia.

Para nível superior, serão estes cargos:

Comunicação social; Jornalismo; Publicidade e propaganda; Marketing; Produção audiovisual; Design digital; Cinema; Rádio e TV; Estudos de mídia; Relações públicas; Ciências contábeis;

Ciências da computação; Ciências biológicas; Microbiologia e imunologia; Medicina;

Biotecnologia; Fonoaudiologia hospitalar; Administração; Administração pública; Contabilidade; Arquivologia; Gestão de pessoas; Gestão hospitalar; Processamento de dados;

Sistemas de informação; Engenharia de produção; Engenharia de sistemas; Engenharia de software; Engenharia automação; Engenheiro mecânico; Engenharia industrial; Engenharia civil; Engenharia elétrica; Informática; Data mining; Computação; Tecnologia da informação; Matemática;

Farmácia; Nutrição; Enfermagem; Educação física; Fisioterapia; Pedagogia; Fonoaudiologia; Biologia; Analise de sistemas; Direito; Biomedicina; Relações internacionais; Odontologia;

Arquitetura e urbanismo; Gestão pública; Economia; Biblioteconomia; Logística; Análise e desenvolvimento de sistemas; Redes de computadores; Sistemas para internet; Secretariado;

Sociologia; Gestão de projetos; Gestão da inovação; Gestão pública; Gestão de políticas públicas; Gestão de processos gerenciais; Tecnólogo em gestão de serviço de saúde; e Gestão de Pessoas (Pós graduação (latu sensu).

A oportunidade é destinada aos estudantes que desejam aprimoramento e experiência na área de formação selecionada.

Sobre remuneração do processo seletivo Fiocruz , os valores são:

bolsa-auxílio oferecida para jornada de 4 horas por dia é R$ 486,05 (ensino médio);

R$ 787,98 (superior);

R$ 1.165,65 (pós-graduação).

Porém, para carga horária de 6 horas diárias, os valores são:

R$ 694.36 (ensino médio);

R$ 1.125,69 (superior);

R$ 1.665,22 (pós-graduação).

O auxílio-transporte oferecido para todos os estagiários é de R$ 10 por dia. No que se refere à distribuição de vagas, 10% das vagas são destinadas para pessoas com deficiência, outros 30% para aqueles que se autodeclaram negros ou pardos, 5% para candidatos indígenas e 5% para pessoas trans.

Como se inscrever na seleção Fiocruz ?

Os intessados poderão se inscrever até 17 de agosto por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no link: https://pp.ciee.org.br/10658.

Não há cobrança de taxas. Já o processo avaliativo vai acontecer mediante entrevista e análise curricular.

Concurso Fiocruz para efetivos

O concurso FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz) foi um dos editais autorizados entre os certames federais. Ao todo são 300 vagas para nível superior.

O anúncio aconteceu na sexta-feira, 16 de junho, por meio da ministra Esther Dwerck. Sobre o quantitativo de oportunidades ofertadas são 4.436 cargos efetivos no Governo Federal.

Sobre vagas concurso FIOCRUZ Como mencionado, são 300 vagas divididas entre estes cargos: Analista de Gestão em Saúde – nível superior (100 vagas)

– nível superior (100 vagas) Pesquisador em Saúde Pública – nível superior (100 vagas)

– nível superior (100 vagas) Tecnologista em Saúde Pública – nível superior (100 vagas) Trâmites concurso FIOCRUZ 2023 Após a autorização, os próximos passos, além da comissão organizadora, é a contratação da banca. O grupo escolhido vai escolher a empresa responsável e cuidar do andamento da seleção. Já a banca vai receber as inscrições e cuidar das etapas do certame. Lista dos concursos federais Os órgãos que receberam autorização foram: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas Critérios concursos federais Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo: