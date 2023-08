Um Assistente de IA que fornece orientações importantes e conselhos para sua vida

Você já conhece a última inovação do Google? A assistente de inteligência artificial da empresa tem um diferencial, ela fornece orientações importantes, bem como, conselhos para sua vida.

Pode ser que pareça estranho, mas a Bard, a IA do Google, foi criada com o objetivo de competir com o famoso ChatGPT, além de pode ser usada em conjunto ao Gmail, Google Docs e o Google Planilhas.

Se está curioso para entender como a inovação do Google funciona, confira os próximos tópicos. Além disso, descubra quais são esses conselhos para a vida, quais são os diferenciais e como usar este recurso.

Bard é a última inovação do Google

O Bard foi lançado no Brasil na última quinta e está disponível gratuitamente e em português. Aliás, não apenas em nosso país, mas também em outros 39 idiomas. Dessa forma, para acessá-lo clique aqui e confira o site oficial em seu celular ou computador.

Apesar de ter chegado no Brasil apenas em agosto, o sistema já havia sido anunciado para testes no Reino Unido e nos Estados Unidos em fevereiro. Inclusive, o objetivo era criar uma ferramenta que competisse com o ChatGPT. Portanto, usa o modelo OpenAI, ou seja, reconhece exemplos de textos para gerar respostas inteligentes.

Integração com recursos Google é um dos diferenciais

Para conseguir competir com as ferramentas já consolidadas no mercado, a última inovação do Google precisa apresentar diferenciais que justificam a migração dos usuários. Então, a principal aposta do Bard é a integração com outros recursos, por exemplo, Google Docs, Gmail e o Google Planilhas.

Além disso, o assistente virtual também é eficiente na operação de tabelas, bem como, na criação e exportação de códigos de programação. Sendo assim, confira um pouco mais sobre as funcionalidades dessa ferramenta a seguir.

Entendendo as funcionalidades da última inovação do Google



Há algumas funções já citadas que tornam a última inovação do Google ainda mais atrativa. Por exemplo, a conexão com o Google Docs, que permite que o usuário extraia a resposta da plataforma já para um documento.

Com isso, os usuários não precisam mais se preocupar em copiar e colar os resultados e também em formatar o conteúdo, porque o Docs será gerado de forma completa.

Outro diferencial é que os programadores também podem se beneficiar da ferramenta. Isso porque, ela ajuda na criação de códigos e possibilita que o usuário extraia e teste esses resultados pelo Google Colab ou o Replit.

Além disso, ao finalizar, é possível exportar o código em uma linguagem Python, que facilita ainda mais a rotina dos usuários que atuam como desenvolvedores ou programadores.

A última inovação do Google também permite que, após uma pesquisa, os usuários possam transferir os textos para o Gmail. Dessa forma, ao clicar em “rascunho no Gmail”, o resultado será transformado em um e-mail.

Ainda dentre as integrações, outra facilidade que o Bart oferece é a criação e exportação de informações para o Google Planilhas. Afinal, a última inovação do Google também opera com fórmulas e cálculos, bem como, acrescenta linhas e colunas com agilidade.

Quando você informar ao chatbot as informações que deseja, pode ainda especificar as colunas e linhas que deseja para que a tabela seja construída.

Inteligência Artificial do Google pode dar conselhos para a vida

Outra novidade no Google que está em testes é a ferramenta The Verge, que é uma inteligência artificial que dá conselhos sobre a vida. Então, de acordo com o jornal New York Times, um novo relatório de testes de IA generativa está em andamento na empresa.

De modo geral, a intenção é que a tecnologia esteja pronta para uso nos próximos anos e tenha funcionalidade como dar conselhos de vida, ideias, instruções de planejamento e dicas e tutoriais aos usuários, para que tenham suas vidas facilitadas.

Por enquanto o que se sabe é que o Google está testando a capacidade da inteligência virtual de responder perguntas íntimas sobre desafios nas vidas das pessoas. Bem como, analisando se os conselhos e respostas são pertinentes aos questionamentos.

Em breve a última inovação do Google pode estar no mercado, mas não há ainda uma previsão de lançamento e nem informação dos países que poderão acessar. Portanto, se tem interesse, fique atento às notícias para saber mais sobre esse novo modelo de chat que pode se tornar um grande amigo e conselheiro.