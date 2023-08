Um Enzo brilhante não é suficiente: Chelsea e Liverpool estão longe de seu melhor

Chelsea veio de trás para ganhar um Empate 1-1 frente ao Liverpool no domingo, em uma estreia da Premier League que mostrou que os Blues já progrediram sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino.

No confronto decisivo do rodada de abertura da Premier League,Luis Diaz colocou o Liverpool na frente após um contra-ataque relâmpago aos 18 minutos e o zagueiro Axel Disasi marcou sua estreia no Chelsea marcando o empate de perto no 37º.

Ambas as equipes também tiveram gols anulados por verificações do VAR em um primeiro tempo aberto e cheio de chances, que destacou o motivo pelo qual os dois rivais estão tentando gastar mais de 110 milhões de libras (US$ 140 milhões) na contratação de jogadores defensivos. meio-campista Moses Caicedo de Brighton.

Caicedo teria escolhido se juntar ao Chelsea em vez do Liverpool, o que pode ser um resultado mais importante do que o empate, já que era evidente que ambos os lados precisam muito de um meio-campista do calibre do equatoriano.

O Chelsea já parecia um time diferente sob Pochettinoporém, jogando com um nível de intensidade raramente visto em Stamford Bridge na última temporada, quando o clube passou por três dirigentes.

Os anfitriões dominaram a posse de bola e seguraram o Liverpool durante grande parte do jogo, embora o novo atacante Nicolas Jackson tenha lutado para se envolver.

Sua melhor chance veio aos 71, quando ele disparou para o gol, mas teve seu chute defendido por Alisson Becker.

Enquanto isso, o novo meio-campo do Liverpool, com as contratações de verão Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai, lutou para controlar o jogo, mostrando que o time de Jurgen Klopp pode perder a experiência de Fabinho e Jordan Henderson.

Chelsea sempre parecia vulnerável a contra-ataques, porém, e Mohamed Salah já havia acertado na trave quando o Liverpool assumiu a liderança.

Salah disparou para a frente e acertou a bola para Diaz deslizar para dentro e marcar com o pé de lado. O goleiro do Chelsea, Robert Sanchez.

Salah achou que havia dobrado a vantagem com uma finalização clínica aos 29, mas replays mostraram que ele estava impedido ao correr para a área.

Em vez de, Chelsea empatou através de uma fonte improvável. Depois Liverpool havia desviado a bola duas vezes após um escanteio, foi cabeceado direto para a área por Bem Chilwell, onde Disasi foi deixado sozinho para passar a bola por Alisson.

O Chelsea então pensou que havia assumido a liderança poucos minutos depois, mas desta vez foi Chilwell quem estava impedido por pouco quando foi marcado para o gol.

Substituto do Liverpool Darwin Nunez chegou mais perto de uma vitória tardia, quando seu chute de longo alcance nos acréscimos foi desviado por pouco para escanteio.

Esse canto só levou a um contra-ataque de aparência perigosa para o Chelsea, mas o substituto Mykhailo Mudryk não conseguiu controlar a bola após contornar Alisson.