Um morto, um ferido após níveis de explosão NFL DB Caleb Farley’s Home

Uma grande explosão em uma casa na Carolina do Norte pertencente a um defensor da NFL Caleb Farley deixou uma pessoa morta… e outra ferida.

O incidente aconteceu durante a noite de segunda-feira em Mooresville, NC – destruindo uma propriedade multimilionária que, de acordo com vários relatórios, Farley acabara de comprar recentemente.

Porta-voz do Gabinete do Corpo de Bombeiros do Condado de Iredell Kent Greene encomendado TMZ Sports … uma pessoa foi recuperada do local falecida – enquanto outra foi transportada para o hospital com ferimentos sem risco de vida. Farley não foi uma vítima, acrescentou Greene.

Uma investigação sobre o assunto está em andamento, diz Greene… embora o foco atual da investigação esteja centrado nas linhas de gás natural da casa.

De acordo com a mídia local no local, Farley – um cornerback do Tennessee Titans de 24 anos – foi visto no local na manhã de terça-feira cooperando com as autoridades.

EXPLOSÃO MORTAL DE CASA: Imagens aéreas do terreno onde fica a casa multimilionária de Lake Norman, de propriedade de #NFL o jogador Caleb Farley explodiu durante a noite. MAIS RECENTE: https://t.co/5CBghHx3WB pic.twitter.com/Ah2hIA4h7J – Notícias de Queen City (@Queen_City_News) 22 de agosto de 2023

Farley está atualmente na lista de incapazes físicos de desempenho dos Titãs enquanto lida com uma lesão nas costas. Desde que a equipe o levou com o No. 22ª escolha geral no Draft de 2021 da NFL, Farley jogou com moderação, participando de apenas 12 jogos no total.