um passo rumo a uma carreira de impacto

À medida que o mercado de trabalho se torna cada vez mais competitivo, muitos profissionais buscam alternativas para alcançar estabilidade e realização em suas carreiras.

Portanto, nesse contexto, os concursos públicos se destacam como uma oportunidade sólida e promissora. Um exemplo que merece atenção é o concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA GO), que está com inscrições abertas e oferece 455 vagas, distribuídas em 29 cidades do estado.

Neste artigo, exploraremos detalhadamente as informações sobre o concurso, seus cargos, benefícios e etapas. Bem como, proporcionando uma visão abrangente para aqueles que buscam uma carreira de impacto no setor.

Múltiplas vagas para diversos perfis profissionais no concurso CREA GO

O concurso CREA GO apresenta uma rica variedade de oportunidades para os interessados. Por isso, para os candidatos com ensino médio completo, as opções incluem cargos como:

Agente de Fiscalização, com 2 vagas imediatas; e, 12 para formação de cadastro reserva (CR);

Assistente Administrativo, com 16 vagas imediatas e 96 CR;

Motorista, com 1 vaga imediata e 6 CR.

Essas posições oferecem remunerações iniciais atrativas, variando de R$ 2.625 a R$ 4.974,29. Logo, o que torna o concurso uma excelente oportunidade para quem está em busca de estabilidade e crescimento.

No entanto, o leque de opções não se restringe apenas aos cargos de nível médio. Os profissionais com nível superior também encontram diversas possibilidades de atuação no CREA GO. Por exemplo, Analista de Área, conta com 7 vagas imediatas e 42 de Cadastro Reserva.

Desse modo, abrange áreas como advocacia, contabilidade, controle interno, tecnologia da informação e especializações em engenharia, como agrônomo, ambiental, civil, de minas ou geólogo, eletricista, mecânico e químico.

Com remunerações iniciais que variam de R$ 6.171,08 a R$ 11.260,27, esses cargos oferecem não apenas um salário competitivo. Na verdade, também concedem a oportunidade de se destacar em um ambiente desafiador e estimulante.



Você também pode gostar:

Benefícios que valorizam o servidor e sua qualidade de vida

Além das remunerações atrativas, o CREA GO demonstra o compromisso de valorizar seus colaboradores ao oferecer um pacote de benefícios abrangente. Por isso, entre os benefícios oferecidos, destacam-se:

o auxílio-alimentação, que pode ser utilizado na forma de vale-refeição ou alimentação, com valor mensal de R$ 1.300;

13º;

plano de saúde;

licença maternidade estendida para 180 dias;

auxílio-creche;

folga no dia de aniversário;

licença paternidade de 10 dias; e, vale-transporte.

Esses benefícios não apenas proporcionam uma melhor qualidade de vida para os servidores. Na verdade, também reforçam o compromisso do CREA GO com um ambiente de trabalho saudável e equilibrado.

Etapas do processo seletivo e preparação

O processo seletivo do concurso CREA GO é composto por duas etapas fundamentais: prova objetiva e exame discursivo.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, abrange todos os cargos e avalia conhecimentos básicos. Assim como, complementares e específicos por meio de 120 itens de julgamento certo ou errado.

Por sua vez, a prova discursiva, destina-se aos candidatos de nível superior. Em síntese, consiste na elaboração de um texto dissertativo sobre um tema relacionado aos conhecimentos específicos da área de atuação.

Para obter um desempenho sólido nas etapas do concurso, é crucial adotar uma abordagem de preparação eficaz. Aliás, isso pode incluir a utilização de materiais de estudo de qualidade, resolução de questões de concursos anteriores e a criação de uma rotina de estudos consistente.

Além disso, é válido compreender o perfil da banca organizadora, o Instituto Quadrix, para direcionar os estudos de acordo com suas características e padrões.

Processo de inscrição e informações adicionais

As inscrições para o concurso CREA GO estão disponíveis até o dia 18 de setembro de 2023. Com isso, podem ser realizadas exclusivamente por meio do site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br), responsável pela organização do processo seletivo.

Após efetuar o cadastro, os candidatos devem imprimir o boleto bancário referente à taxa de participação, que varia de R$ 80,00 (ensino médio) a R$ 120,00 (nível superior), e efetuar o pagamento até a data limite.

Importante ressaltar que as provas estão previstas para ocorrer na cidade de Goiânia/GO, no dia 29 de outubro de 2023. Desse modo, informações detalhadas sobre locais e horários serão divulgadas por meio do edital de convocação, que será publicado oportunamente.

O concurso CREA GO emerge como uma oportunidade imperdível para aqueles que almejam construir uma carreira sólida e significativa no setor de engenharia e agronomia.

Com uma ampla gama de cargos, vantagens competitivas e um processo seletivo bem definido, o concurso se apresenta como uma porta de entrada para um futuro repleto de realizações e contribuições para o desenvolvimento do estado de Goiás.

Aqueles que buscam estabilidade, crescimento profissional e um ambiente de trabalho estimulante encontram no concurso CREA GO uma trilha para alcançar seus objetivos e impactar positivamente o setor.