A conta PJ do Nubank veio para simplificar a vida dos micro e pequenos empreendedores, oferecendo soluções completas que permitem focar no crescimento dos negócios.

Parcelamento da fatura do cartão de crédito Nubank PJ: uma alternativa inteligente para empreendedores

Uma das ferramentas essenciais disponíveis é o Cartão de Crédito PJ. Este cartão possibilita uma gestão financeira mais eficiente, reduzindo o impacto das despesas no empreendimento. Contudo, quando se trata de finanças, nem sempre as coisas acontecem conforme o planejado.

Em alguns casos, a data de vencimento da fatura chega e o saldo não é suficiente para quitar o valor total. Assim, nessas situações, optar pelo parcelamento emerge como uma alternativa mais sensata do que simplesmente atrasar o pagamento.

Entendendo o parcelamento da fatura do cartão de crédito PJ

Parcelar a fatura do cartão de crédito envolve estabelecer um acordo com o Nubank, informando que o pagamento integral não será possível naquele mês e que você planeja pagar a dívida em prestações ao longo dos meses subsequentes.

No entanto, o grande diferencial do parcelamento é que os juros aplicados são consideravelmente inferiores aos juros rotativos, que são cobrados em caso de atraso. Em suma, isso significa que optar pelo parcelamento é uma abordagem mais vantajosa em comparação ao mero atraso no pagamento.

O momento adequado para parcelar a fatura

O parcelamento é uma opção que deve ser adotada somente quando fica claro que o pagamento integral da fatura não é viável. Entretanto, é importante lembrar que o montante do parcelamento será somado às próximas faturas do cartão de crédito. Em outras palavras, se não houver um planejamento sólido, o desequilíbrio financeiro pode se agravar ainda mais.



Custos além das parcelas: juros e IOF

Ao estabelecer um acordo com o Nubank para parcelar a dívida do cartão de crédito em prestações mensais, além do valor total da dívida dividido pelo número de parcelas, serão cobrados juros e também o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), um tributo obrigatório do Governo Federal.

Contudo, a quantia exata dos juros depende do valor total do débito e do número de parcelas escolhidas. Desse modo, ao optar pelo parcelamento, é aconselhável simular os valores a serem pagos com diferentes quantidades de parcelas, comparar esses cenários e determinar qual é a alternativa mais vantajosa para sua situação.

Passo a passo para parcelar a fatura do cartão de crédito Nubank PJ

Parcelar a fatura do seu cartão de crédito PJ com o Nubank é um processo simples e rápido. Siga os passos abaixo para efetuar o parcelamento de forma eficaz:

Na tela inicial do aplicativo, após o fechamento da fatura, selecione a opção “Parcelar”.

Informe o valor que você pode pagar como entrada para o parcelamento e observe as simulações com diferentes números de parcelas.

Escolha o número de parcelas desejado.

Verifique o resumo das informações da proposta, incluindo contrato, juros e Custo Efetivo Total (CET). Após conferir os detalhes e se tudo estiver correto, confirme o parcelamento, inserindo sua senha de quatro dígitos.

Uma vez que o acordo de parcelamento seja concluído, é crucial se planejar para os pagamentos futuros, a fim de evitar o aumento dos juros e do CET – o valor real que você irá desembolsar pelo parcelamento.

Importante consideração: o timing do parcelamento

Vale ressaltar que o parcelamento só pode ser efetuado quando a fatura já estiver fechada, não antes. Além disso, caso opte por um parcelamento com entrada, você terá um prazo de 2 dias úteis após o pagamento da entrada para finalizar o acordo.

Em resumo, o parcelamento da fatura do Cartão de Crédito Nubank PJ é uma solução inteligente para empreendedores que buscam manter suas finanças sob controle, mesmo quando o pagamento integral não é possível.